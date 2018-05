Lørdag morgen fik Fyns Politi anmeldelse om to indbrud begået i Gislev. Det første blev anmeldt klokken 08.00 og blev begået på Havesangervænget i tidsrummet mellem fredag klokken 16 og anmeldelsestidspunktet. Her var tyven kommet ind gennem et soveværelsesvindue. Skuffer og skabe var blevet gennemrodet, og en pengeboks var blevet brudt op, hvorfra der blev stjålet et ukendt beløb i kontanter. Det er endnu ikke opgjort, hvad der ellers er taget.

I næsten samme tidsrum blev der også begået et indbrud på Slipager ikke langt derfra. Mønsteret var stort set det samme: Ind gennem et vindue til soveværelset, skuffer og skabe gennemrodet. Der blev stjålet en Acer-computer, en Ipad, en Mac-computer og en kuffert. Det andet indbrud blev anmeldt lørdag klokken 10.00.

- Det kan nok ikke udelukkes, at det er samme gerningsmand, når de to indbrud er begået så tæt på hinanden, oplyser vagtchef Thomas Bentsen.