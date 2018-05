Hvorfor har Posten sagt ja til at samarbejde med Second to the Left og Tempi?

- Det er kunstnerisk interessant at arbejde tæt sammen med genreorganisationen Tempi og Marisa Segala fra Second to the Left. Det er også en forventning fra Kunstfondens Musikudvalg, at regionale spillesteder støtter op om den slags initiativer.

Hvad er det, en koncertarrangør som Second to the Left kan, som Posten/Dexter måske ikke kan?

- Posten/Dexter har mange forskellige genrer på scenerne og dermed et mangfoldigt publikum både hvad angår alder, baggrund og musikinteresse. Når en arrangør som Marisa dyrker en bestemt niche, har hun gode muligheder for at finde spændende artister, som vi måske har overset. Samtidig kan den fokus også generere et helt særligt netværk til udenlandske artister/agenter og ikke mindst opbygge et publikum.

Hvad synes du om idéen med at parre et indisk folkband og et elektronisk dansk rockband?

- Det er alletiders, og vi ser frem til den aften. Selvom det på papiret er vidt forskelligt musik, så tror jeg, at publikum vil finde begge bands interessante. Den nicheorienterede musikelsker vil klart få en spændende aften.

Har I tidligere prøvet at parre bands, som på papiret er umage størrelser?

- Ikke i den grad som her.

Et indisk sigøjner-folkband lyder som det mest besynderlige band, der nogensinde har optrådt på Posten. Kan du komme i tanke om noget mere niche end det?

- Der har været mange sjove og skæve bands på Posten gennem tiderne. Rockbitch var nok det mest bizarre. Dubioza Kolektiv overraskede også alle, da de spillede for nogle år siden. De spiller bosnis ska, hiphop og rock. Det var ret heftigt. De besøger i øvrigt Posten igen til efteråret.