- For de tre medlemmer i Barmer Boys handler det ikke om, hvor mange takter der er gået. Eller om tiden. Det handler om at få sunget eller spillet det, de vil have ud. Man kunne se, hvordan Manga konstant søgte øjenkontakt med publikum. Først, når den var etableret, gik han i gang med at fortælle sin historie. Det var fascinerende at se, hvor få faste rammer bandet var underlagt. Vi fik lov at opleve en sindssyg ur-energi og et sjældent nærvær på tætteste hold, siger Carlo Janusz Becker.

- Det bliver med garanti en anden oplevelse, end hvis Himmelrum gav en normal rockkoncert. Vi optræder først og kommer helt sikkert til at tænke meget på, hvordan vi lægger op til Barmer Boys. Hvordan vi giver dem de bedst mulige betingelser. Det bliver forhåbentlig interessant for alle at se forskellene, lighederne og kærligheden mellem de to bands. Og så ser jeg virkelig frem til at se, hvad vi kan skabe sammen på scenen, siger Carlo Janusz Becker.

- Vi arbejder, taler om og spiller på vidt forskellige måder. Kulturen omkring at øve er også fundamentalt anderledes, så det handlede i høj grad om at jamme og forsøge at finde frem til et sted, hvor enderne nåede sammen. Sangen består derfor af to optagelser, som smelter sammen til ét langt nummer i det, nogen har kaldt en "transkontinental lyksalighed", siger Carlo Janusz Becker.

Det er den odenseanske koncertarrangør Second to the Left, der samarbejder med Posten og den selvejende institution Tempi om foreløbigt fire dobbeltkoncerter med bands fra henholdsvis et fjernt land og et nordisk land. Hvem, der kommer til at optræde til tre øvrige koncerter, er ikke helt på plads endnu.

- Second to the Left har ikke et stort budget at arrangere koncerter for, så vores tilgang er at booke bands, der i forvejen er på turné i Danmark eller tæt på Danmark. Som kan lokkes til at spille en mandag eller onsdag for et mindre beløb end normalt, siger Marisa Segala fra Second to the Left.

Af samme grund kan hun ikke løfte sløret for, hvem der optræder til de tre efterfølgende dobbeltkoncerter.

- Jeg er i gang med at lægge puslespillet, men der er mange ting, der skal gå op, før vi kan løfte sløret for de tre koncerter til efteråret. Mens spillesteder ofte booker et helt år før, er det ikke usædvanligt, at jeg laver en aftale med et band i sidste øjeblik. Det handler også om, hvorvidt Posten eller Dexter er ledigt de dage, begge bands har et hul, siger Marisa Segala.

Hendes tanke er, at der ud over dobbeltkoncerten skal være noget at komme efter for publikum.

- Til koncerten på Posten kan man også se en udstilling med den italienske billedkunstner Simone Berrini, som er bosiddende i Odense. Det er faktisk ham, der har tegnet vores flyer. Han er også kendt for sin graffiti ved Fisketorvet. At tilknytte ham handler om at tilbyde flere forskellige former for kunst, så vi får lokket så mange som muligt med, siger Marisa Segala.