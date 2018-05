Marienlysts offensivspiller Anders Thomsen har fået bankjob i København efter sommerferien, og Thomsen vil være et bekendt navn for flere klubber, der har spillet mod de fynske hold i laget under OB.

Efter FC Fyn-æraen blev han indlemmet i OB's ungdomsstald og blev senere kontraktspiller i Ådalen på seniorniveau og fik enkelte kampe for Superliga-holdet, hvor den hårde konkurrence dog betød, at Thomsen søgte nye græsgange, og det blev Middelfart Boldklub, som overtog Thomsen.

Marienlyst slog til med træner Carsten Hemmingsen i spidsen, og på Windelsvej har den fysisk stærke og skudstærke spiller i de sidste par sæsoner ofte markeret sig om en til tider uberegnelig individualist, der jævnligt har slået til med det hårde skud og velplacerede skud som bedste våben.

Marienlyst deltager i oprykningsslutspillet i dette forår og har de sidste par sæsoner flirtet med oprykningen til 1. division, men i sidste ende har truppen ikke stået for mosten, og flere skader har kostet tungt, men omvendt er klubben dog sikret divisionsfodbold mindst frem til sommeren 2019, og det lever man også med i klubben.

Marienlyst har en lille håndfuld kampe tilbage i foråret, og her får Anders Thomsen næppe mange minutter, fordi træner Carsten Hemmingsen nu ser ud til at kigge fremad mod næste sæson, ud over at slippe hæderligt fra slutfasen.

Anders Thomsen vil være et navn, som talrige klubber i det storkøbenhavnske område kender fra mange opgør i det fynske, og nu skal sommerens spillerkarrusel vise, hvilke af klubber, der lægger billet ind på en spiller, som dog logisk nok i første omgang må bruge koncentrationen på bankjobbet, men det er vilkårene for de fleste spillere i 2. division og endda hos mange i 1. divisions nedre regioner.