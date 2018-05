I en meddelelse fra Kensington Palace har den britiske prins Harry og hans kommende hustru, Meghan Markle, offentliggjort, hvor deres vielsesringe stammer fra.

- Frøken Markles ring er blevet lavet af et stykke walisisk guld, der er givet til hende af Hendes Majæstet dronningen.

- Prins Harrys ring vil være en platinring med en overflade med tekstur, lyder det i meddelelsen.