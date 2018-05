Forening

Frem for at skulle fordele kunder og kræfter på to adresser samler Joni Yazeji energien på Joni's Rustik på Axeltorv.

Fredericia: Frem for at drive restaurant i både Gothersgade og på Axeltorv har Joni Yazeji besluttet at sætte alle kræfter ind på at give kunderne en god oplevelse på Axeltorv.

Her overtog Joni Yazeji ved årsskiftet restauranten Rustik og har i en periode drevet begge restauranter.

- Men 70 procent af mine kunder vælger at spise på Axeltorv, og i stedet for at skulle have personale og betale husleje to steder, så fokuserer vi nu udelukkende på restaurant Joni's Rustik, siger Joni Yazeji til Fredericia Dagblad.

På restaurantens Facebookside udtrykker han sit ønske om at forbedre kvaliteten og den service, der ydes i restauranten i forbindelse med, at kræfterne samles på Axeltorv.

- Vi vil forsøge at gøre vores bedste for at yde en bedre service og et større udbud af retter, og vi håber, at vi kan leve op til jeres forventninger, lyder det.

Joni Yazeji flygtede for to år siden til Danmark fra Syrien, hvor han også drev spisested. Han etablerede efter kort tid spisestedet Joni Marmarita i Gothersgade. Men drømmen om et større sted blev realiseret, da muligheden for at overtage Cafe Rustik bød sig.

Restauranten drives i dag under navnet Joni's Rustik.