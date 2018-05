Natten til lørdag klokken 02.50 standsede Fyns Politi rutinemæssigt en bil på Johannes Jørgensens Vej i Svendborg.

En alkometertest viste, at føreren - en 19-årig mand - havde indtaget for meget alkohol. Han blev sigtet for spritkørsel og anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.