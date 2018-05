Det er svært at låne penge af kreditforeninger, mener Dan Bjerregaard, der er direktør i en gazellevirksomhed på Langeland. Borgmester Tonni Hansen (SF) anerkender, at det er et problem, og opfordrer virksomheder til at kontakte ham, hvis de møder modstand.

Lejbølle/Langeland: Dan Bjerregaard, der er direktør i virksomheden Continator Plastic Machinery, mener, at den største udfordring ved at drive virksomhed på Langeland er at købe erhvervsejendomme. - Det har været et kæmpe problem at købe erhvervsejendomme på Langeland, fordi kreditforeningerne ikke vil låne penge ud til det, de kalder "specialejendomme" i Udkantsdanmark. Hvis man lykkes at låne penge til det, er det til en meget høj bidragssats. Da Dan Bjerregaard eksempelvis i 2002 skulle overtage virksomheden fra sin far, kunne han heller ikke få lov til at låne pengene til at købe ejendommen i Lejbølle. Det lykkedes først at låne pengene efter nogle år med gode regnskaber, hvor han til gengæld måtte betale en høj bidragssats. - Så for nye virksomheder, der vil starte op på Langeland, er det altså problem at købe ejendom, siger han og tilføjer: - Det kan godt være, det er en landspolitisk beslutning, men det er lokalpolitikernes opgave at banke på døren de rigtige steder. Hvis man kan outsource statslige arbejdspladser til resten af landet, må man også kunne gøre noget ved det her politisk.

Har fokus på problemet

Det er ikke første gang, Tonni Hansen hører om problemet, og han er enig i, at det er en problemstilling, som lokalpolitikerne skal være med til at løse. - Sidste år var det et tema, som Erhvervsrådet havde taget op, og den daværende kommunalbestyrelse indkaldte til et møde, hvor kreditforeningerne og Landdistrikternes Fællesråd deltog i at drøfte problematikken, siger han. Men ifølge Tonni Hansen mente kreditforeningerne ikke, at det var et reelt problem, og derfor bad foreningerne om at se konkrete eksempler. - Men Landdistrikternes Fællesråd gav os håndslag på, at de bakker os op i forhold til at arbejde politisk med sagen - også fordi de havde hørt om problemet fra andre steder. Hvad er der så sket siden? - Jeg har ikke hørt om nogle konkrete sager, eller set eksempler på virksomheder, der beviseligt har fået et afslag eller en dårlig behandling på grund af postnummer. Hvis man har oplevet problemer med at låne penge til at købe erhvervsejendomme på Langeland, opfordrer Tonni Hansen til, at man med det samme kontakter ham. - Sådan en sag vil jeg gå videre med, forsikrer Tonni Hansen.

- Noget vi masserer på