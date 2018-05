Den grå, rå industribygning i bunden af Siloøen skal måske rives ned - og med den Kunsthal Ulys' hjem for de alternative og de provokerende. For nylig mødtes de til grav-gulddamer, industrial-musik og lukningen af udstillingen "This World Rejects Me".

Aggressive, støjende toner som fra et fabriksmaskineri sønderriver mine øregange, da jeg træder ind i den grå betonbygning. Den minder mest af alt om en mørk, kold techno-bunker i Berlin, nok på grund af kontrasten til den lyse, danske sommeraften udenfor. I midten af rummet står en DJ omgivet af et abstrakt lysshow og forskelligartede kunstværker og spiller "Fütter Mein Ego" af det tyske band, Ein Einsturzende Neubautten, som er kendt for industrial-musik, får jeg at vide af en tilhører. Det er en form for provokativ fusion af rock og elektronisk musik. Kunsthal Ulys ... er en platform for undersøgende kunst.... er et kunstkollektiv uden fast æstetik.



... er drevet af frivillige.



... er grundlagt i 2015 af kunstneren Lars Mikkes.



... har skabt over 22 udstillinger samt 47 forskellige arrangementer. Det er torsdag aften, og udstillingen om afvisninger "This World Rejects Me" lukkes med et industrielt event med hård industrial-musik. Begivenheden har egentlig været planlagt i længere tid, men med nyheden om at Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) har fået tilladelse, dog ikke påbud, til at rive deres bygninger på Siloøen ned, og dermed også kunstnerkollektivet Kunsthal Ulys' hjem på spidsen af øen, får kunstudstillingens navn en helt ny ironisk betydning. Bygningen for de afviste og den afviste kunst er nu selv blevet afvist.

Højt til loftet

Siden 2016 har Kunsthal Ulys, et kunsterkollektiv drevet af frivillige med det formål af skabe et rum og netværk for undersøgende og udfordrende kunstformer og kunstnere, ligget i den store betonbygning. En af de kunstnere er Thomas Seidelin, der komponerer elektronisk musik og laver visuel performancekunst: - Her kan industrial-musik endelig få lov til at komme ud, og så er der ikke så mange venues, hvor man kan kombinere det med vild kunst og rå rammer. Han står midt i hallen med langt hår foran øjnene, en smøg i højre hånd og computertaster i venstre omgivet af kunst om afvisninger. Til højre i lokalet hænger et maleri med rød tape over. Til venstre værket "Bente Mod Kommunen" om en anonym kvindes fem år lange kamp om at få fleksjob vist gennem video- og lydoplæsning samt 52 silhuetter for hver involveret kommunalarbejder. Men ikke alt taler "afvisning" så klart, for dér står et smadret Bamse-lignende-hus, dér marmeladeglas med forskelligfarvet urin, og dér en stop-motion billedserie af en mand fra oprejst til fosterstilling. - Her er andre spilleregler. Du kan lave, hvad du vil, og det gør det specielt, siger Thomas Seidelin om stedet.

Det alternative fællesskab

Kunsthallen er relativt tom meget af aftenen, for mange af tilhængerne af kunstkollektivet har dannet en rundkreds af paller og stole ude foran på asfalten. Her bliver flittigt delt chips, gulddamer og cigaretter - men også anekdoter om vilde ferniseringsfester og holdninger til nedrivningstilladelsen, By- og Kulturforvaltningen har givet DLG. En af dem er Camilla Lund, der skriver digte og maler, men i lang tid har ledt efter et fællesskab som dette: - Det er første gang, jeg er her i dag. Jeg vidste slet ikke, at det skulle lukkes ned, og hvor er det en skam. Jeg tænkte ellers: Fedt, her er der nogen, jeg kan blive inspireret af og lave noget sammen med. Selv hvis de gamle bygninger på Siloøen rives ned, lukker Kunsthal Ulys dog ikke, fortæller formand Henrik Noer. Det bliver bare i et andet format med måske flere pop-up-events, indtil de finder et nyt hjem.

Kunsthal Ulys lever videre