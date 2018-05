Fremover bliver det frivilligt for kommunens plejepersonale, om de vil have blandede dag- og aftenvagter.

Faaborg-Midtfyn: Endnu engang ruller Faaborg-Midtfyn kommune en stor forandring på Sundhed- og Omsorgsområdet tilbage, og endnu engang sker det som konsekvens af stor utilfredshed i personalegruppen.

Til formentlig stor tilfredshed for kommunens mange ansatte i ældreplejen afskaffes nemlig nu det tvungne vagtrul mellem aften- og dagvagter, som plejepersonalet har været underlagt siden 1. maj 2017.

Undersøgelsen Kommunens årlige trivselsundersøgelse viste for nylig, at tilfredsheden er faldet markant blandt sundhedspersonalet i 2017.Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Rambøl. Den var anonymiseret, og svarene blev indhentet i perioden fra 23. januar 2018 til 15. februar 2018.



82 procent af personalegruppen (530 ansatte) besvarede spørgsmålene i undersøgelsen.

Ændringen kommer blandt andet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der har afsløret en udbredt utilfredshed med ordningen.

Cirka halvdelen af medarbejderne er ikke tilfredse med de blandede vagter, og størstedelen af dem kan ikke se fordele hverken for personalet eller for borgerne. I kommentarerne til undersøgelsen skriver personalet blandt andet, at de blandede vagter har en negativ indflydelse på deres døgnrytme.

"Har arbejdet som aftenvagt i 28 år, kan derfor ikke fungere i en dagvagt, da jeg ikke kan sove natten før dagvagten. Ens døgnrytme bliver slået i stykker. Der er jo også en grund til, at man har søgt en aftenvagt", som en af de ansatte skriver.

Halvdelen af medarbejderne mener heller ikke, at kvaliteten og fagligheden er udviklet, og størstedelen af medarbejderne synes ikke, at arbejdsglæde og sammenholdet er blevet større af, at alle har skiftende vagter.