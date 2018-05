Midtfyn: Tre brandalarmer i kølvandet på hinanden fredag eftermiddag/først på aftenen.

Det var tilfældet for indsatsleder ved Beredskab Fyn Claus Nørsøller og de midtfynske brandfolk, som fredag sidst på eftermiddagen blev kaldt ud til Nyborgvej i udkanten af Ringe. Her var er gået ild i en parkeret lastbil.

- Det var en ansat i et vognmandsfirma, som parkerer lastbilen, og 45 minutter forlader han stedet i et ærinde, men bliver ringet op med beskeden om, at der er ild i lastbilen. Førerhuset brændte ud, men der skete ikke noget med omkringliggende bygninger, forklarer Claus Nørsøller.

Kort tid efter måtte han til Ølsted, hvor en automatisk brandalarm på et bosted var aktiveret. Her var der tale om en teknisk fejl og samtidig med, at indsatslederen var i Ølsted, kom der en melding om brand i et udhus i Ryslinge.

- Det var noget byggeaffald og haveaffald, der blev brændt af. Gløder havde fået fat i nogle brædder, men det var ude i det fri, forklarer Claus Nørsøller.