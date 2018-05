Det er svært at flytte fra en central beliggenhed over for Odense Zoo og ud til Landbrugsvej. I stedet for en pavillon får kattehjemmet nu fire-fem gange mere plads. Til kattene og en dyreklinik. Fordelene er trods alt indlysende.

Ingeborg, fru Andersen og George Weasley er blevet tvangsflyttet til en ny adresse. De var absolut sidste beboere i hjemmet på Søndre Boulevard. Hjemmet lukkede efter 25 år, og flyttemanden kom efter alt deres habengut, og de må finde sig i at bo i lidt byggerod nogen tid endnu i det nye hjem på Landbrugsvej 18 i Odense S ikke mange stenkast fra Dalum Landbrugsskole/Kold College. Kattehjemmet Inges Kattehjem har fejret 25 års jubilæum i Odense. Hjemmets sorteste time var branden, som kom til at vare to år. Nytårsnat 2008-2009. Efter branden blev hjemmet genopbygget i færdigmoduler. Det viser sig nu at være en fordel. Modulerne kan skrues fra hinanden, og de bliver genbrugt som sommerhus på Sydfyn. Pris: Cirka 150.000 kroner. Så er der også gulvvarme og panoramaruder.Inges Kattehjem åbner tirsdag efter pinsen på Landbrugsvej 18 i Odense S. Der bliver langt bedre plads. også til en fin løbegård.



Inges Kattehjem er en organisation med 40.000 medlemmer og fire hjem plus en tilknyttet institution. Det er den største katteværnsorganisation herhjemme. Den primære funktion er at optage herreløse katte, få dem i fin og sund form og skaffe et nyt hjem til dem. På landsplan ekspederes årligt 4000 katte. De tjekkede katte koster 950 kroner for en voksen og 1200 kroner for en killing.



Hjemmet har åbent tre dage om ugen. Tirsdag, torsdag og søndag. Deres hjem bliver indrettet efter alle kunstens og hygiejnens regler. Det skal være nemt at gøre rent, der skal være modtagerum for nye beboere, der sættes i karantæne for observation for smitsomme sygdomme. Nogle skal rettes op og lære at opføre sig mindre vildt. Andre skal bare ud af klappen så hurtigt, som det kan lade sig gøre at finde en egnet adoptivfamilie. Inges Kattehjem lyder så rart og familiært. Der er en aura af spinnende katte og stor empati over navnet, men faktisk er det en organisation, som driver ikke færre end fem Inges Kattehjem i den sydligere del af landet. Herunder i Odense, Næstved og i København. Så hvis man troede, at vi var alene om Inge i Odense, så må man tro om igen.

De voksne er billigst

500 katte passerer årligt Inges Kattehjem i Odense, og på landsplan er det 4000 katte uden hjem og kærlighed, som bliver optaget, nusset om og gjort lækre til nye familier. Der kan være mange årsager til, at katte må strejfe om uden en sikker base og en kærlig familie. Nogle dumpes nærmest som affald, andre kan ikke længere være i en familie, og nogle bliver hjemløse, hvis ejeren dør eller måske bliver sat på gaden selv. George Weasley er sådan en stor mis, der er blevet efterladt med en hel flok søskende i ussel forfatning. De blev alle bragt ind til kattehjemmet, og deres røde pelspragt har fået opfindsomheden i personalet på hjemmet til at blomstre. De er dykket ned i Harry Potters univers og har fundet Weasley-familien, der har troldmandskræfter og imponerende røde manker til fælles. Weasley er lidt ældre end de seks måneder, som er skillelinjen mellem killinger og voksenkatte. Så han koster kun 950 kroner, mens en killing typisk er mere efterspurgt og derfor koster 1200 kroner. Det er priserne, og faktisk er det nærmest kostprisen for en kat i fin form, neutraliseret, vaccineret, tatoveret og chippet. Det klarer de selv på hjemmet i katteklinikken, hvor en dyrlæge arbejder på timeløn.

Redningskatte

- Før vi lader en familie overtage en kat, skal vi være sikre på, at det er det rigtige match, siger Christina Ilsøe, leder af Inges Kattehjem i Odense. Der er et længere samtaleskema, som fremtidige redningskatteejere skal sætte forberede sig på. Der er forskel på, om man ønsker en sofaløve eller en kvik krabat, der kan holde tempoet i en aktiv børnefamilie. For nu at tage nogle af yderpunkterne. - Vi mener det alvorligt, og vi har haft en kat, som sad hos os i otte måneder, før der var et par, som passede den. Den vendte ryggen til alle andre. Først, da de stod her, var kemien der. Katten gned sig op ad dem og smuttede ind i deres transportboks. Ja, man kan hele tiden undres, fortæller Christina Ilsøe.

Kæle med handsker