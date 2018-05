EU-kommissær er Dansk Folkepartis bedste ven

EU: Fredag var Margrethe Vestagers kommissærkollega og hele EU's kassemester, tyske Günther Oettinger, i Danmark for at tale med bl.a. finansminister Kristian Jensen om størrelsen på det næste EU-budget.

Oettinger er ikke blot en erfaren politiker, som er inde i sin anden periode som kommissær, han er også Dansk Folkepartis bedste ven i Bruxelles. Kristian Thulesen Dahl vil givetvis have svært ved at indrømme, at EU gør noget som helst godt for Danmark, så længe han ser stemmer i at slå løs på det europæiske fællesskab. Men Oettinger går faktisk Dansk Folkepartis ærinde for tiden.

Ifølge kommissær Oettingers nyligt offentliggjorte budgetudspil, foreslår han således en fordobling af den del af EU's kommende budget frem til 2027, som går til at bekæmpe ulovlig migration. Oettinger vil især styrke grænsekontrollen. Han vil måske endda opføre en regulær grænsebom. Det kan ikke udelukkes.

Der er lidt med geografien. Oettinger vil nemlig ikke styrke grænsen ved Kruså. Han vil styrke Europas ydre grænser.

Det bliver Dansk Folkeparti - og med dem regeringen og Socialdemokratiet - formentlig himmelhenrykte over at høre. Og hvis man virkelig ønsker sig noget, spiller det vel ingen rolle, hvordan gaven er pakket ind? Om der er gule stjerner eller flotte dannebrogsflag på den store nye grænsebom er vel ikke så vigtigt som dét at styrke grænsekontrollen dér, hvor den har størst effekt.

Oettingers budgetforhandlinger vil tage til i intensitet hen over året. På forhånd har Kommissionen foreslået en stigning i medlemslandenes betaling på godt og vel 10 pct. Hvilket den danske finansminister Kristian Jensen på det bestemteste har afvist. Det samme har hans chef, statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge den danske regeringstop har vi i Danmark brug for EU til at løfte mere, end vi selv kan bære. Men EU skal død og pine holde budgettet i status quo og må fremdeles prioritere. Regeringen ønsker et fokus på de såkaldte "store ting" såsom klima og migration/flygtninge. Det sagde statsministeren så sendt som i sidste uge i en tale på Europa-dagen den 9. maj hos dansk Metal.

Sjovt nok er Oettinger enig i disse prioriteter. Men hans slutning er en anden. For de koster ikke gratis, og netop fordi der er tale om nye og massive indsatser, ønsker budgetkommissæren flere indtægter at gøre godt med.

Det er endnu alt for tidligt at sige, hvor de lander. Det er alt for tidligt at tale om kroner og euro al den stund, at de politiske prioriteter ikke ligger klar. Så derfor er der faktisk rigelig tid til, at Kristian Thulesen Dahl genoptager en dialog med Kristian Jensen og hvisker finansministeren i øret, at der altså skal være penge til den grænsebom, også selv om den skal opføres på kanten af Catania.