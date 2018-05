Udansk og uværdigt at bruge ord som ghetto i flæng

Sprogbrug: Ordet ghetto stammer fra Venedig, hvor de kristne i 1516 samlede jøderne i et område, de kaldte "Campo Ghetto". Her opførtes en mur med porte, der blev låst om natten.

I Danmark blev ordet ghetto anvendt fra 1880 til begyndelsen af 1. Verdenskrig, om dele af det centrale København, der var stærkt domineret af jøder, indvandret fra Østeuropa.

Senere nazisternes forfølgelse af jøderne under 2. Verdenskrig, i Danmark og det øvrige Europa. Her oprettede man ghettoen i Warszawa, hvor der var interneret 450.000 jøder, der alle døde, enten af sygdom, sult, eller siden i dødslejre.

I sin nytårstale 2004 brugte statsminister Anders Fogh Rasmussen ordet ghetto med baggrund i problemer i større, almene boligområder. Efterfølgende nedsatte regeringen en såkaldt ghettoudvalg, slet sløret kaldet Programstyrelsen.

I statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget 2010 blev ordet og emnet igen taget op, og regeringen lancerede en ghettostrategi. Der blev indført en ghettodefinition i "Lov om almene boliger". Integrations-, Udlændige- og Boligministeriet udsendte efterfølgende en liste over danske ghettoområder.

Dagligt i den danske presse ser og hører man ordet ghetto og de talrige tiltag fra regeringens side, som næsten alle partier mere eller mindre støtter. Det er efterhånden almindeligt at angribe fremmede nationaliteter og ikke mindst deres religion. Godt pakket ind med anvendelse af ord som f.eks. "ikke-vestlig herkomst" og " tilhørende parallelsamfund", men reelt rettet mod muslimer. Som bekendt har man religionsfrihed i Danmark, hvilket også omfatter muslimer, islam er et anerkendt trossamfund i Danmark, som alle burde respektere, også politikere. Tidligere var det jøder, man gik efter, nu er det muslimer.

Det seneste angreb fra Folketingets side er et forbud mod at flytte til de såkaldte ghettoområder, hvis man er på henholdsvis kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Men regeringen siger jo klart, at den politiske aftale er et opgør med parallelsamfund. Og det betyder på godt dansk et angreb på muslimer. Det er hele tiden "dem og os".

Den politiske debat beskæftiger sig ikke meget med de overordnede politikker, men forfalder til dagsordener, fyldt med slagordene som "ghetto" og "parallelsamfund". Det er udansk og uværdigt.

Samme tema vil uden tvivl også præge den kommende valgkamp, senest om et år. Jeg håber vælgerne gennemskuer den falske melodi.