Liverpool-drengenes danske arv

Vi elsker historiske jubilæer i Danmark. Sig 1814, 1864, 1945, 1920 eller 1968, og vi er klar til at fejre storhed eller fald. Eller sig 1964 og et udenlandsk popband. I 2014 var det nemlig 50 år siden, at The Beatles gav to koncerter i K.B. Hallen. På selve jubilæumsdagen blev der på kunstmuseet Trapholt ved Kolding holdt Beatlemania-fest, mens der i København var flere Beatles-arrangementer. Men den mest markante fejring af 50-året for Beatles-koncerterne i 1964 foregik i Grenaa. Her havde handelsstandsforeningen og idrætsforeningen arrangeret tre dages fejring af jubilæet den 4. til 6. juni 2014. Flere af byens gader skiftede navne: Storegade blev til Abbey Road, Østergade til Penny Lane, mens Lillegade skiftede navn til The Long and Winding Road. Festivalens store trækplaster var koncerter med flere kopibands, men der blev også spillet Beatles-melodier fra klokkespillet i byens kirketårn.

I 1964 blev The Beatles og det, der fulgte i deres kølvand, ellers anset for at være alt fra et temmelig fjollet, men dog forbigående ungdomsfænomen, til at være farlige og nedbrydende for samfundets institutioner og den offentlige moral. I 1966 havnede John Lennon i en voldsom mediestorm, da han - nok mest i spøg - i et interview sagde, at The Beatles var større og mere kendte end Jesus. I 2014 var John Lennon for længst død, og The Beatles havde været opløst i 44 år, men musikken havde overlevet. Kirken havde overlevet Beatlemania og ungdomsoprør. Men både kirken og samfundet havde ændret sig så meget, at det i 2014 var helt ukontroversielt at spille Beatles-melodier fra et kirketårn i Grenaa.

De tre dages fejring i Grenaa og de andre markeringer af 50-året er udtryk for, at The Beatles i dag er meget mere end en popgruppe fra 1960'erne. The Beatles er blevet symbolet på en fælles arv, der let kan afkodes. Beatles-festivalen i Grenaa var dog meget mere end en anledning til at styrke det lokale fællesskab. Der var stadig penge at hente i The Beatles. Grenaas Handelsstandsforening var nemlig også en vigtig del af festivalen. På festivalens første dag var der Beatles by Night, hvor butikkerne i byen holdt åbent til kl. 23. Jyske Bank havde pustet en hoppeborg op ved filialen i Mogensgade, og i en skotøjsbutik var der maleriudstilling med den lokale kunstner Fritz Jensens portrætter af The Beatles.

Der var således også en mere kommerciel side af de tre dages fejring i Grenaa. The Beatles kan der nemlig stadig tjenes penge på. I flere danske byer ligger der eller har ligget værtshuse med navne snuppet fra Beatles-sange eller -albums. I Sønderborg finder man en pub ved navn Penny Lane med fadøl, quizaftener og livemusik. I Aalborg er Penny Lane en kombineret konditori- og delikatesseforretning. Er man mere til caféstemning i Aalborg, kan man gå på Abbey Road. I Kolding Storcenter er Penny Lane en butik med modetøj til unge kvinder. Men The Beatles er også blevet brugt i store markedsføringskampagner. Come Together - titlen på åbningsnummeret på Abbey Road fra 1969 - har siden åbningen i 2004 været slogan for det store shoppingcenter Field's i Ørestaden, og Field's har i tv-reklamer benyttet sig af det karakteristiske omkvæd i en genindspillet version.

The Beatles kan stadig engagere og sælge billetter. Men kan de også fremme nutidige politiske dagsordener? I et længere essay fra 2010 argumenterer Martin Ågerup - direktør for den borgerlig-liberale tænketank Cepos - for, at The Beatles i flere tekster besang både markedsøkonomi og et borgerligt og liberalt livssyn. The Beatles, der stod som nogle af de fremmeste eksponenter for 1960'ernes kulturelle forandringer, var ifølge Cepos-direktøren i virkeligheden borgerlige og liberale. Måske ikke i streng ideologisk forstand, men deres værker byggede ifølge Ågerup på et værdisæt, som var grundlæggende borgerlig-liberalt. I sit essay analyserer Ågerup en række tekster af The Beatles, hvori han finder en hyldest af markedsøkonomi (Ob-La-Di Ob-La-Da), det stærke og selvforsynende menneske (Lady Madonna) og individet, der finder sin egen vej gennem tilværelsen (Strawberry Fields). Endelig fandt Ågerup i Penny Lane og When I'm Sixty-Four en hyldest af borgerlig livsstil.

Forsøget på at gøre The Beatles og en del af 1960'ernes ungdomskultur til et udtryk for både borgerlighed og liberalisme minder om noget, der er set tidligere. Blot med modsat politisk fortegn. Mange har ment og mener noget om The Beatles - i så høj grad, at man kan tale om en ideologisk kampplads. Sammenhængen mellem The Beatles og det politiserede er ellers ofte blevet forstået som noget, der hører til på venstrefløjen. Et nyere eksempel findes hos den svenske historiker Björn Horgby, der indleder sin bog Rock og oprør (2007) med at omskrive et citat af en svensk rockkritiker: "Beatles gjorde mig til socialist." Horgby forsøger på samme måde som Ågerup at analysere politisk indhold ud af The Beatles' tekster - blot i venstresnoet retning. Fejringerne i 2014 og den kommercielle brug af The Beatles viser, at bandet stadig kan samle. Rationalet er, at hvis de stadig kan skabe sammenhold og sælge produkter, kan de også promovere politiske holdninger. Det paradoksale er, at hvor Cepos forsøgte at benytte Beatles i et projekt om individualisme, bruger kommercielle aktører The Beatles til at promovere fællesskabsorienterede aktiviteter.

The Beatles er i dag blevet et kulturelt og nationalt ikon på linje med Dannebrog og vikingerne. Det kan godt være, at man ikke har et indgående kendskab til The Beatles, musikken eller den samtid, gruppen var en del af, men for de fleste betyder The Beatles et eller andet. Som populærkulturelt ikon er de med til at definere verdensbilleder. Derfor er det også attraktivt at tage ejerskab over The Beatles. På den måde er det ikke kun koncerterne i 1964, gruppens musik og det, der fulgte, der definerer den danske arv fra The Beatles. Det er i lige så høj grad vores egen samtid.

Maj måneds bog i serien 100 danmarkshistorier er "Beatlemania" af Rasmus Rosenørn. Historieprojektet er baseret på 100 bøger a 100 sider, skrevet af 100 historikere. Se mere på 100danmarkshistorier.dk. Som abonnent på en af Jysk Fynske Mediers aviser kan man tegne abonnement her: https://jfm.bestilavis.dk/100/