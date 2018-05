Flammerne i de danske ukrudtsbrændere skal slukkes.

Det mener forsikringsselskabet Topdanmark, der helst ser, at man helt forbød brugen af ukrudtsbrændere.

- Ukrudtsbrændere er årsag til rigtig mange brande. Bare her i maj har jeg set tre store brandskader til flere millioner kroner, hvor huse er brændt ned som følge af, at der er opstået brand, efter man har brugt ukrudtsbrændere, siger Erik Adrian, privatkundedirektør i Topdanmark.

FAKTA: Sådan undgår du at starte en brand med ukrudtsbrænderen Man skal være påpasselig, når man tænder ukrudtsbrænderen i kampen mod uønsket vækst i havebunden.



Det kan nemt ende i en farlig situation, når flammer møder tør ukrudt. Derfor har forsikringsselskabet Topdanmark udfærdiget otte gode råd, så det ikke ender galt:



* Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark.



* Brug kun ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig. Pas på i tørre perioder, eller når det blæser meget.



* Fej eller riv det område, hvor du vil bruge ukrudtsbrænderen. Der må ikke ligge tørre blade, grene eller papiraffald og lignende.



* Hold god afstand til letantændeligt materiale. Eksempelvis hække, plankeværk og bunker af tørre blade.



* Ukrudtet skal kun svitses kortvarigt, ikke brændes væk.



* Tjek efterfølgende for gløder. Er der gløder, skal de slukkes.



* Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder.



* Stil den slukkede, varme ukrudtsbrænder på et underlag, der kan tåle varme, og afmonter gasflasken eller gasdåsen.



* Hav en vandslange parat, så du hurtigt kan slukke en lille brand.



Kilder: Topdanmark

Han henviser blandt andet til to brande i Nordsjælland tidligere i denne uge, der resulterede i, at fire huse fik brandskader af større eller mindre karakter. Begge brande blev startet af ukrudtsbrændere.

Sidste år brændte store dele af den ene gavl på den store sportshal Gigantium i Aalborg ligeledes, efter en ukrudtsbrænder havde startet en brand.

Forsikringsselskabet ser derfor hellere, at danskerne griber fat i lugejernet i kampen mod ukrudtet i havebunden.

- Så får du også motion - det er to fluer med ét smæk, siger Erik Adrian.

Brandvæsenet rykker i stigende omfang ud til brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

Sidste år var ukrudtsbrændere skyld i 286 brande over hele landet. Går man fem år tilbage, lå tallet på 201 brande, viser tal fra Beredskabsstyrelsen.

Der kan ifølge Erik Adrian være miljømæssige årsager til stigningen i antal brande startet af ukrudtsbrændere.

- Vi er blevet mere opmærksomme på miljøet, så brugen af sprøjtemidler mod ukrudt er heldigvis faldet.

- Det er jo godt for miljøet, men det tyder på, at det har den negative konsekvens, at der så opstår flere brande, fordi folk i stigende grad bruger ukrudtsbrænder, siger han.

Hvis man alligevel ønsker at tænde op for ukrudtsbrænderen, anbefaler Topdanmark, at den er DG-godkendt og har et DG-mærke.

Forsikringsselskabet anbefaler desuden, at man kun bruger ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig, og at man ikke bruger den i nærheden af brandbare materialer som hække, plankeværk og bunker af tørre blade.