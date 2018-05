Fynsk udviklet kopimedicin skal bane vejen for endnu mere vækst i medicingiganten Orifarm, som ser et potentielt milliardmarked i kopimedicin - såkaldt generisk medicin - de kommende år.

Sidste år slog virksomheden, der har sit hovedkontor i Odense, omsætningsrekord med 5,9 milliarder kroner, hvor hovedparten kom fra salget af parallelimporteret medicin. Det viser regnskabet for 2017.

Omsætningen på kopimedicin, hvor patentet er udløbet, udgjorde godt en halv milliard kroner, og Orifarm gik faktisk tilbage på salget af generiske kopipræparater. Virksomheden har dog investeret millioner i området - bl.a. et trecifret millionbeløb med købet af danske Growthouse i 2015 - og adm. direktør Hans Bøgh-Sørensen ser et stort potentiale i kopimedicin.

- Vi har investeret kraftigt i vores laboratorie-faciliteter sidste år, og jeg vurderer, at området repræsenterer et potentielt marked på to milliarder kroner for Orifarm, siger direktøren.

For seks år siden skabte virksomheden store overskrifter, da ledelsen i Orifarm besluttede at afskedige 147 ufaglærte i Odense og flytte deres job og pakkeriet af den parallelimporterede medicin til Hostivice lidt uden for Prag i Tjekkiet.

Beslutningen har vist sig at skabe vækst både i Odense og i Prag, hvor fabrikken er vokset til 600 medarbejdere.

I Odense arbejder der i dag 350 ansatte, omkring det samme antal som før udflytningen. Men i dag er hovedparten vidensmedarbejdere. En gruppe, som formentlig vil vokse i takt med satsningen på udvikling og produktion af egne kopipræparater.