SØSIDEN

Flytning af lystsejladsmuseet fra Tåsinge til Svendborg har ikke øget publikumstal som ønsket. Den ansatte leder er fratrådt og entre er gjort gratis.

Da Danmarks Museum for Lystsejlads flyttede fra Valdemars Slot til Frederiksøen var et hovedformål at få en mere synlig beliggenhed. Vel var herlighedsværdien ved slottet i top, men Troenses periferi er ikke et sted, hvor lystsejlere eller andre potentielle gæster strømmer forbi i stimer. Nu godt to år efter forhalingen fra Tåsinge til Svendborg må kræfterne bag museet erkende, at besøgstallet ikke er øget. Tværtimod. I 2017 besøgte omkring 6000 gæster museet. Heraf var kun halvdelen betalende. Det er færre end i de bedste år på Tåsinge. FAKTA: Danmarks Museum for Lystsejlads Danmarks Museum for Lystsejlads blev i sommeren 1996 åbnet af dronning Margrethe og prins Henrik i Søndre Længe ved Valdemars Slot på Tåsinge. Museet har stadig depot ved slottet.



Den 1. maj 2016 genåbnede museet i en nedlagt værftshal på Frederiksøen i Svendborg. Den 1. februar 2016 blev museets nu fratrådte leder, Martin Stockholm, Brændeskov, ansat.



Museet ejes af en fond. Formand er advokat Flemming Schmidt, Svendborg.



Museet er finansieret gennem bl. a. sponsorater, gaver og kontingenter fra støtteforeningens medlemmer.



Formand for støtteforeningen er Carl Gerstrøm, Horsens.



Samlingen på Frederiksøen er Nordens største af sin art og rummer bl. a. udstillingsbåde, tegninger, modeller og historiske effekter. En del af samlingen er dokumenteret med fakta og fortællinger på



Museets sejlende flåde har plads ved Træskibsbroen i Mudderhullet. Museets over 100 år gamle gaffelrigger Runa er udstationeret i Skovshoved.



Museet har højsæson i skolesommerferien og har i øvrigt åbent året rundt, se tider på



Lystsejlads-museets håb omkring flytningen var bl. a., at en øget tilstrømning kunne skabe økonomisk baggrund for at have en leder ansat på fuldtid. Sådan er det ikke gået. Den lokale Martin Stockholm med en solid og relevant ballast som civiløkonom og skibstømrer tiltrådte lederstillingen i februar 2016. Nu er stillingen nedlagt, og Martin Stockholm har status som aktiv frivillig og er desuden medlem af museets fondsbestyrelse. Blandt de museums-engagerede, som Søsiden har talt med, er der enighed om, at Martin Stockholm har ydet en både iderig og energisk indsats for museets drift og udvikling. Helt til ug.

- Ramt af gratis tilbud

- Jeg tror, at museets besøgtal primært er ramt af, at vi på Frederiksøen er omgivet af mange gratis tilbud. Når så folk kommer til museet og ser, at det koster 65 kroner at komme ind, vælger mange det desværre fra, vurderer Martin Stockholm som talsmand for fondsbestyrelsen. Fra denne sæson er billetkontrollen, der tidligere var passet af lønnede ungarbejdere, sparet væk. I stedet opfordres gæster til at donere en skilling i en pøs opstillet ved udgangen. Samtidig har museets frivillige involveret sig mere i at holde museet åbent. Som museets øvrige økonomi tegner sig i dag, hviler den på kontingenter fra godt 300 personlige støttemedlemmer, omkring 40 sejlklubber, 25 firma-medlemsskaber samt en lille snes medlemmer af museets erhvervsklub. Dertil kommer donationer til specifikke projekter på museet. - Vi oplever generelt en fin opbakning ikke mindst fra det lokale erhvervsliv, understreger Martin Stockholm.

- Kortvarig aftale er et problem

Når museet skal søge fondsmidler, er det et problem, at den aktuelle aftale med Svendborg Kommune om brug af værftshallen udløber ved slutningen af næste år. En eventuel forlængelse af aftalen vil være en politisk beslutning hos hallens ejer, Svendborg Kommune. - Vi er i vores mulighed for udvikling gennem fondsmidler til større projekter hæmmet af, at vi kun har en midlertidig aftale om brug af hallen. I værste fald skal vi rømme om et års tid. Derfor tør vi ikke langtidsplanlægge, siger Martin Stockholm.

- Lad os gøre det sammen

Håbet for museets fremtid er, at det kan blive på Frederiksøen. Når Martin Stockholm tager de visionære briller på, drømmer han også om, at alle Svendborgs maritime foreninger kunne finde sammen: - Vi har så mange fællesnævnere. Dem kan vi udnytte positivt. Hvis museet skal udvikles, synes jeg fx, at vi skal gøre det sammen med andre, siger Martin Stockholm. Som eksempel nævner han, at både Svendborg Travaljelav og lavet omkring postbåden Hjortø benytter museets faciliteter.

- Jeg er fortrøstningsfuld

Om museets nye situation med drift baseret udelukkende på frivillige siger Martin Stockholm, at opgaverne nu er blevet omstruktureret med uddelegering til de frivillige. Funktionerne er fordelt i en række sjak og grupper med ansvarsområder i forhold til kompetencer. Den tidligere leder har selv påtaget sig at være en koordinerende kraft for de frivillige. - Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til museets fremtid, lyder det fra Martin Stockholm.

