Tarme, indvolde og andet slagteriaffald var fredag eftermiddag skyld i, at Fynske Motorvej blev delvist spærret i vestgående retning mellem afkørsel 48 og 49.

Fyns Politi måtte rykke ud sammen med beredskabet, der man fik meldinger kl. 17.40 om, at der var tabt affald på motorvejen.

- Der lå tarme og indvolde formentlig fra en lastbil med slagteriaffald, som blev tabt over en strækning på 150 meter, så der må være en der mangler det, siger vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Fyns Politi hører gerne fra vidner eller fra den person, som må mangle affaldet, lyder det fra vagtchefen.

- Det er jo formentlig ikke med vilje, så der må være en derude, der mangler det, siger han og opfordrer vedkommende til at kontakte politiet.

Det tabte affald resulterede i, at Fyns Politi måtte lade trafikken køre ad nødsporet i de mere end to timer, det tog for beredskabets udsendte at rydde affaldet af vejen.

- Det tog os en del tid at rydde op, men det skabte ikke de store problemer, for den værste trafik var heldigvis allerede afviklet på det tidspunkt, siger vagtchefen.