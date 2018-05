Fodboldklubben Brøndby smed fredag aften en ellers sikker sejr og muligvis det danske mesterskab på gulvet.

Det skete, da holdet indkasserede to mål i de sidste fem minutter af udekampen mod AC Horsens, som endte 2-2.

Det uafgjorte resultat betyder, at Brøndby ikke længere selv kan afgøre, om holdet bliver danske mestre.

Brøndby er afhængige af, at FC Midtjylland sætter point til i sidste runde mandag.

Indskiftede Kjartan Finnbogason scorede Horsens' to mål i sin sidste hjemmekamp for Horsens.

AC Horsens kunne have været foran med både et og to mål efter et kvarters spil, men Brøndby-målmand Frederik Rønnow diskede op med to fantastiske redninger, som afholdt Horsens fra at bringe sig i front.

Spillet bølgede frem og tilbage, og fem minutter før pausefløjtet bragte forsvarsspilleren Benedikt Röcker Brøndby foran med 1-0 efter et flot langskudsmål.

Minuttet efter udnyttede angriberen Kamil Wilczek en fejl i Horsens-forsvaret og scorede til pausestillingen 2-0.

Hvor første halvleg blev spillet i et højt tempo, så faldt det en smule på banen i anden halvleg. Det var dog stik modsat uden for banen, hvor Brøndbys fans fortsatte deres fænomenale opbakning.

Et minut før tid kom der spænding i opgøret igen, da Horsens-angriber Kjartan Finnbogason scorede direkte på frispark til 1-2.

Dybt inde i dommerens overtid gjorde Finnbogason ondt værre for Brøndby, da han udlignede til 2-2 og sendte mesterskabet snublende nært FC Midtjylland.

Kampen fik et trist efterspil, da nogle skuffede Brøndby-tilhængere invaderede banen og forsøgte at komme i nærkontakt med nogle af klubbens spillere.

En kvinde blev ifølge Ekstra Bladet overfaldet, muligvis med en hjernerystelse til følge.

FC Midtjylland har med 82 point overtaget førstepladsen i Superligaen, mens Brøndby er nummer to med 80 point.

Mandag spiller FC Midtjylland hjemme mod AC Horsens og kan sikre guldet med en sejr.

Brøndby skal spille hjemme mod AaB.

Hvis de to hold slutter med samme antal point, bliver Brøndby mestre på en bedre målscore.