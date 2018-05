Gamle venner

Trelde: - Kan du huske, dengang hvor...?

Mere behøver gamle venner ikke at sige til hinanden, før den indre dias-karrusel ruller, og snakken ender med en lang tur ned ad mindernes boulevard.

Sådan en tur vil en gruppe tidligere Trelde Skole-elever gerne invitere med på, når de 15. september kalder til samling for alle, der har gået på skolen.

- Vi var et par stykker til en julefrokost, som kom til at snakke om skolen. Vi endte med næsten at være i vores egen verden - uden at ænse resten af julefrokosten. Og så blev vi enige om at arrangere det her, siger Elsebeth Petersen.

Siden er gruppen af arrangører vokset til seks personer, og jagten på tidligere elever er sat ind.