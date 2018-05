erhverv

Fredericia er en af de kommuner, der skaber flest nye private job. Industriområde syd for Fredericia er lokomotivet, og store virksomheder som Google og DLG kan få væksten til at fortsætte, vurderer erhvervsdirektør

Fredericia: De sidste tre år er der sket stor vækst på det private jobmarked i Fredericia.

1813 nye private job er skabt i perioden fra 2014 til 2017, og væksten er større i Fredericia end nabobyerne, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

- I den private sektor er det lykkedes os at tiltrække mange nye virksomheder, som har placeret sig i Taulov-området og Danmark C. Samtidig har vi haft held til at få Bureau Veritas til at samle sine aktiviteter i Fredericia by. Samtidig er der en generel vækst i samfundet, som betyder, at mange virksomheder har klaret sig godt og ansat flere folk, siger Kristian Bendix Drejer, som er erhvervsdirektør i Business Fredericia.

Når flere kommer i job, sparer kommunerne penge. Det gælder også Fredericia Kommune, som i en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet bruger 33 millioner kroner mindre om året i oktober 2017 end i juni 2015. 424 færre personer i Fredericia er nemlig på offentlig ydelse.



På landsplan viser opgørelsen især et fald i ydelser som kontanthjælp, førtidspension, efterløn, arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge.



Han betegner industriområdet Taulov og Danmark C som "et vækstlokomotiv" for byen og hele Trekantområdet. Her har virksomheder som DSV, Merrild Kaffe, Flying Seafood, Blue Water, Persolit og SER Hegn slået sig ned i løbet af de seneste par år med mange arbejdspladser.

For Kristian Bendix Drejer er Fredericias placering det bedste argument, når han forsøger at tiltrække nye virksomheder. For der er hurtig adgang til jernbane, havn og motorvej.