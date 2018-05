supercykelsti

Erritsø: Lørdag klipper formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S) den røde snor til supercykelstien, og samtidig sender han driften af cykelstien videre til sin parti- og formandskollega Christian Bro.

Det er miljø- og teknikudvalget, som har ansvaret for driften af cykelstien.

Og udvalgsformanden er klar til at se på muligheden for at få flere til at cykle. Det kan være i form af kampagner, som efterspurgt af de unge på gymnasiet, eller andre tiltag.

“ Vi vil gerne have flere op på cyklen, og vi har flere tiltag på vej. Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S)

- Vi er allerede i gang, for vi ser gerne, at flere cykler. Vi planlægger at fortsætte muligheden for at låne el-cykler, som vi har kørt med i en periode i kommunen, siger Christian Bro.

- Der har været undren over skiltning ved Røde Banke. Bliver det jer, der skal se på det?

- Det kan godt være, men indtil videre tror jeg ikke, at vi skal ændre noget, siger Christian Bro.

På cykelstien ved Røde Banke har man placeret lysmasten inde på cykelstien, og det har vakt kritik og undren. Argumentet for placeringen var, at cyklisterne ikke skulle bremses af fodgængere, som i stedet fik vigepligten. Men nu er der vigepligt for cyklisterne for de cyklister, der måtte komme fra Røde Banke.

Og det giver mening, fastslår civilingeniør Tina Dinesen fra vejafdelingen.

- Den ubetingede vigepligt betyder, at cyklisterne skal orientere sig, men må køre, hvis der er frit. Hvorimod en stoplinje kræver, at cyklisterne holder helt stille og afventer grønt. Fremkommeligheden for cyklisterne er vægtet højt på strækningen. På strækningen er der mange flere cyklister, end der er gående, hvorfor den etablerede løsning er valgt som den mest hensigtsmæssige, da et fodgængerfelt ville give anledning til falsk tryghed, skriver hun i et svar til Fredericia Dagblad.