Søndersø: 3. g'erne på Nordfyns Gymnasium var ulasteligt klædt, da de fredag aften ankom til gallafest i et stålende solskin og et hav af mennesker. Og den formelle påklædning var fuldstændig uagtet, at eleverne kom i både cabriolet, lastbil, på cykel og i luftballon.

Antallet af transportmidler var talrige og det samme var gruppen af familiemedlemmer og venner, der stod klar med kameraer og telefoner for at forevige de smilende unge, der nu inden længe kan kalde sig studenter.

Men selvom der fra lad, bilsæder og cykelvogne blev smilet og skålet, var ikke alle i den omkringstående flok lige begejstrede.

- Nej, nu er det for meget, lød det fra en kvinde, da endnu en sportsvogn trillede forbi.

Og nok var de åbne biler i overtal, men flere af 3. g'erne havde også fundet på mere kreative måde at gøre deres entré. På den måde ankom et gallapar i en hjemmebygget luftballon, et andet ankom på en tandemcykel og et helt tredje ankom i - eller rettere sagt med - telt.