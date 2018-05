Henrik Sass Larsen (S) præsenterer i sin bog flere politiske standpunkter, der er i strid med Socialdemokratiets linje, og det gør han med ro i sindet.

Det har ikke fået konsekvenser, for han har fået den godkendt af partiets ledelse, siger han. Til gengæld måtte han også fjerne elementer.

Det fremgår ifølge sn.dk af et møde i Køge, hvor Henrik Sass Larsen fredag talte med journalisten Arne Hardis om bogen "Exodus - vejen frem for centrum-venstre" på Bryghuset Braunstein.

Hardis påpegede, at flere af Henrik Sass Larsens standpunkter er i strid med partilinjen.

Journalisten fra Weekendavisen nævnte, hvordan tidligere udviklingsordfører Mette Gjerskov blev fyret, da hun gik imod partiets linje i forhold til burkaforbuddet.

- Forskellen er, at jeg har fået lov til at gå over stregen. Bogen har været forbi partiets ledelse, og det har betydet, at nogle ting er røget ud, siger Henrik Sass Larsen ifølge sn.dk.

Arrangementet i Køge var led i lanceringen af socialdemokratens bog, og forfatteren signerede bøger for de fremmødte.

Henrik Sass Larsen foreslår i bogen at afkriminalisere cannabis og brugen af hårde stoffer.

Partiets standpunkt på det område vil dog ikke blive ændret, har Dan Jørgensen, næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe, skrevet i en sms til Ritzau.

Forfatteren argumenterer også for, at Israel skal med i EU og Nato. Det har heller ikke vakt større begejstring i partiet.

Politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein har tidligere vurderet, at bogen måske kan få konsekvenser for Sass Larsen internt i Socialdemokratiets folketingsgruppe.

- Det kan måske blive lidt sværere for ham, næste gang han skal sætte et gruppemedlem på plads, fordi de så kan sige, at han selv er fremme med det og det, der ikke er Socialdemokratiets politik, har Holstein sagt.