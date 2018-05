Fredericia: Lørdag 26. maj lægger Ungdommens Hus i Fredericia for 8. gang græs og scene til arrangementet Moshball Madness, som kombinerer fodbold og koncerter for metalbands fra ind- og udland.

Klokken 13 fløjtes første kamp i gang, hvor bands fra Spanien, Tyskland og Danmark spiller mod hinanden for land, ære og trofæ. Derudover lover arrangørerne i en pressemeddelelse, at et endnu hemmeligt hold stiller op i turneringen med det formål at skabe endnu mere action på den lille fodboldbane i Norgesgade.

I år finder Moshball Madness sted på samme dag som Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid. Derfor er arrangementet udvidet med visning af finalen på storskærm samt fri entré til både fodboldkampe og de efterfølgende koncerter.

I år er det de lokale metaldrenge i Deadnate, som skal holde den danske fane højt overfor sidste års vinder, tyske Slope, hardcorebandet Birth Struggle Death fra Hamborg og Madrid-bandet Brothers Till We Die, som kombinerer både hardcore og metal.

Baren er åben hele dagen og tilbyder kolde fadøl og andre forfriskninger. Der er opstillet tribuner til heppekor og hyggesnak allerede fra klokken 12.

Arrangementet er stablet på benene i et samarbejde mellem Ungdommens Hus, Switchblade Booking og Support Our Scene. PFA