Haven

Haveudstilling: Dagen efter pinse 22.maj åbner verdens største haveudstilling Chelsea Flowershow.

Her dyster verdenskendte havedesignere om at vinde de mest prestigefyldte priser inden for fremtidens havedesign.

Planteforædlere møder op med det bedste af det bedste, og alt inden for havekunstens verden præsenteres. Udstillingen åbnes altid af den engelske dronning, og kendte skuespillere møder op for at se hinanden og være med. Udstillingen tager måneder at bygge op, men er kun åben i fire dage, hvoraf den ene er for pressen og de prominente gæster.

Kun en del af verdenspressen er inviteret ind i det forjættede land og kun få fra Danmark, men avisen Danmarks haveekspert er naturligvis blandt de indbudte.

Du kan derfor glæde dig til her i avisen Danmark senere at læse om tidens trends og se nogle af de mest fornemme og de mest kreative haver fra udstillingen.