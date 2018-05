Ringen

Et hul i jorden gav chefdirigent Alexander Vedernikov ideen til at opføre "Ringen" som en gave til byen og dens indbyggere.

Klassisk: 25 operasangere, 92 musikere, fire operaer og 15 timers musik. Det er hovedbyggestenene, hvis man vil opføre Richard Wagners opera-cyklus "Ringen". I Danmark har Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera og Den Ny Opera i Esbjerg tidligere kastet sig over det mastodontiske projekt. Nu følger Odense Symfoniorkester trop med to sceniske opførelser af beretningen om ringen, der giver sin ejer verdensherredømmet, men i sig også bærer kimen til verdens undergang. Rundt om "Ringen" "Ringen", der består af operaerne "Rhinguldet", "Valkyrien", "Siegfried" og "Ragnarok", var Richard Wagners livsprojekt, som det tog ham 26 år at færdiggøre.Wagner skrev både tekst og musik til det mastodontiske epos om modsætningen mellem kærlighed og magt, kampen om verdensherredømmet og verdens undergang.



"Ringen" blev uropført i 1876 i Bayreuth.



De gennemgående figurer er overguden Wotan, hans datter, valkyrien Brünnhilde, og hendes elsker, Siegfried. Omdrejningspunktet er Nibelungens Ring, som bliver stjålet fra Rhindøtrene. Ringen giver sin ejer magt over hele verden, men fører også til jalousi og død.



Odense Symfoniorkester opfører en scenisk udgave af "Ringen" i Odeon i Odense i to omgange, først 22., 23., 25. og 27. maj og dernæst 29. og 30. maj samt 1. og 3. juni.



Blandt sangerne er James Johnson, Jennifer Wilson, Torsten Kerl, Pavlo Hunka og danske Magnus Vigilius. Alexander Vedernikov dirigerer.



"Ringen" har et budget på 16 mio. kr. og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.



Budget: 16 mio. kr.

Ideen fik orkestrets russiske chefdirigent Alexander Vedernikov, for tre år siden, da han så det hul i jorden, hvor Odeon, Odenses nye kongres- og kulturhus, snart skulle tage form: - Der skal vi opføre "Ringen", sagde han til musikchef Finn Schumacker. Musikchefen sendte forslaget til hjørne og begrundede afslaget med, at der hverken var økonomi eller knowhow til at løfte en opgave af den kaliber. - Men Vedernikov var ikke til at bide skeer med. I hans optik var Wagners kolossale værk den bedste gave, vi kunne give det nye koncerthus, Odense og byens indbyggere, siger Finn Schumacker. Så musikchefen søgte pengestærke fonde om midler til en scenisk opførelse af "Ringen", og for et år siden - og samtidig med at Odeon blev indviet - var pengene i hus til den ambitiøse opsætning, der har et budget på 16 mio. kr.

Aktuelt budskab