Musik

I 1994 udkom bandets første plade, "Portrait of an American Family", og med EP'en "Smells Like Children" fra 1995 kom Marilyn Mansons vel nok største hit til dato - coveret af Eurythmics' "Sweet Dreams (Are Made of This)".

Konceptet var, at hvert bandmedlem skulle have et kunstnernavn, der var en kombination af en kendt skønhed og en seriemorder. Putesky kombinerede Daisy Duke og David Berkowitz, og fik dermed navnet Daisy Berkowitz, mens Warner altså valgte Marilyn Manson - en sammenskrivning af Marilyn Monroe og Charles Manson.

Koncert: Lige omkring årtusindskiftet var alle bange for Marilyn Manson. Eller sure på ham. Eller elskede ham. Alle havde i hvert fald en holdning til amerikaneren, der egentlig hedder Brian Warner, som har fået skyld for alt fra at henrette hundehvalpe til at inspirere til skoleskyderier.

En af de ting, der har præget hele Marilyn Mansons karriere, er, at især dele af det kristne miljø i hans hjemland har gjort ham til syndebuk for især skyderier. Værst blev det i forbindelse med skyderiet på Columbine High School i 1999, hvor han fik en stor del af skylden, fordi han angiveligt havde opfordret til vold gennem sine tekster.

I Michael Moores film "Bowling for Columbine" sagde Manson følgende om at have fået skylden for det:

- Jeg kan godt se, hvorfor de valgte mig. Det er nemt at smide mit ansigt op på tv-skærmen, fordi jeg er personificeringen af frygt, fordi jeg repræsenterer alt det, folk er bange for.

Hvorvidt det er rigtigt, skal vi lade være usagt. Men Marilyn Manson har i hvert fald aldrig været bange for at tage fat i nogle af de mørkere dele af livet med sange om stoffer, psykisk sygdom, vold og ulykkelig kærlighed.

Cirka et halvt år før skyderiet på Columbine kom pladen "Mechanical Animals", som med rette kan kaldes hovedværket i Mansons katalog. Singlerne "The Dope Show", "Rock Is Dead" og "I Don't Like The Drugs" ("But the Drugs Like Me") siger lidt om temaerne på pladen, men numre som "Coma White" og "The Last Day on Earth" viser, at Manson også har sans for at skrive ballader.

Men det er bestemt ikke kun det kristne USA, der har set sig sur på Marilyn Manson. Det går også den anden vej.

- Jeg nægter at tro på andres fortolkninger af, hvad Gud er. Der er ikke nogen, der kan have copyright på, hvad Gud er, har han blandt andet sagt til hjemmesiden Beliefnet, ligesom man heller ikke skal langt ind i sangen "Rock Is Dead", før Manson proklamerer at "Gud er i tv'et".

Som umiddelbart konsekvens af de kontroversielle historier om Mechanical Animals valgte eksempelvis Walmart at fjerne pladen fra hylderne.