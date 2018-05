Rød stol

Hvad er det så, de har gang i på Jyllands-Posten. Midt i den foreløbig varmeste forårsuge meddeler chefredaktør Jacob Nybroe, at han - uanset temperaturen - ikke ønsker at se sine ansatte i korte bukser eller korte nederdele. Hotpants bliver forbudt i samme omgang.

Fremover er det "lange benklæder for mænd", og for kvinder er det bukser eller knælange kjoler og nederdele. "Vi er på en arbejdsplads og ikke på en campingplads", skriver chefredaktøren, der indfører den ny dresscode af "respekt for kilder og kunder, men også for hinanden".

Det var Radio 24Syv, der kom i besiddelse af mailen fra chefredaktøren til de ansatte i begyndelsen af ugen. Og siden har historien galoperet i de fleste medier.

Og ja, selvfølgelig kan der hales masser af Cavling-modtagere frem, som har lavet fremragende journalistik i korte bukser. Peter Øvig Knudsen for eksempel. Man kan også undre siger over, at en Jyllands-Posten, der på lederplads er gået imod burkaforbudet, kan mene, at det er helt ok at blande sig i, hvordan de ansatte går klædt.

På den anden side skal man ikke have været længe på en journalistisk arbejdsplads for at konstatere, at det knivskarpe blik for, hvad der er rigtigt og forkert, ikke altid rækker til tøjvalget blandt journalisterne. Nogle af os ser faktisk ud som om, vi ved en fejl er kommet til at tage på arbejde i stedet for til stranden eller i sommerhuset.

Og hvad så, kunne man spørge. Kan det ikke være ligemeget, om jeg eksempelvis skriver denne klumme iført korte eller lange bukser. Hvad forskel skulle det gøre?

Ja, der er i hvert fald den risiko, at tøjvalget kommer til at stå i vejen for kommunikationen med for eksempel annoncører og kilder og alle de andre, der kommer på redaktionen. Et mediehus er typisk en åben arbejdsplads, hvor mange slags mennesker kommer. Nogen kommer med vigtige, alvorlige eller ligefrem sørgelige historier. Andre for at købe den bedste annonceplads til deres produkter. Og så kan det ærlig talt virke en smule akavet at blive modtaget af en medarbejderstab i korte bukser og åbne sandaler.

Sådan ville det jo også være, hvis man gik ind hos en autoforhandler med intentionen om at købe en bil til flere hundrede tusinde, og så sælgeren dukkede op i Hawaii-skjorte og flipflop'ere. Eller hvis ens bankrådgiver tog imod iført bermudashorts og stråhat.

Nu er der selvfølgelig ingen garanti for, at man tager sig mere velklædt ud i et par lange bukser end i et par korte. Der findes både klovnebukser og lange underbukser, der kunne ødelægge den forestilling. Men sommertøj har af en eller anden grund noget fjollet over sig. Især sommertøj til mænd. Tag for eksempel de enorme lommer, der er syet på rigtig mange herreshorts. Hvad er det vi skal med dem. Vi får jo ikke pludselig brug for at samle ting op og putte dem i lommerne, bare fordi solen skinner.

Så held og lykke med chefredaktør Nybroes forsøg på at bremse op for sammenblandingen af sommertøj og arbejdsplads.

Der er gode chancer for, at det kommer til at pynte.