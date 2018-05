Fødselsdag

Fredericia: Gavebordet bugnede med økser og kuverter med økonomiske tilskud til yderligere mange års spejderarbejde hos den 100 år gamle Olaf Rye Gruppe på Skovvej.

Deriblandt en økse fra Fredericia Kommune og ved siden af det et løfte fra borgmester Jacob Bjerregaard om at kaste et ekstra blik på den lokalplan, som den 100 år gamle spejdergruppe netop har gjort indsigelse imod. Lokalplanen omfatter det areal, hvor spejderne mødes til ugentlige møder, og hvor receptionen blev afviklet fredag.

“ I kan være stolte af den indsats I yder. Vi er i hvert fald stolte af jer. Borgmester Jacob Bjerregaard

- Vi ved godt, at der ikke er aktuelle planer om at lave noget på vores areal, men vi har kun en lejeaftale et år ad gangen til vores spejderhytte. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne komme til at eje det areal, vi bor på, lod Jan Møller Jørgensen fra gruppen borgmesteren forstå.

Borgmesteren havde forinden lykønsket gruppen og lagt op til, at han så frem til næste 100 års dag, og han var også sikker på, at der ikke var nogle aktuelle planer om at flytte spejderne.

- Men nu har jeg noteret det ned på min blok, garanterede Jacob Bjerregaard.