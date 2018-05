- Når man beslutter udelukkende at lade to sider af en bygning stå, synes jeg, man har en Morten Korch-agtig tilgang til havnen. Eller som en af de fremmødte sagde det i forbindelse med arrangementet: Hvis alt det nye byggeri på nogen måde skal signalere havnemiljø, skal man sørge for at lade de høje, hvide siloer stå. På den måde bliver der sammenhæng mellem fortid og nutid. Han kaldte siloerne for en navlestreng til det nye byggeri, og det er en god måde at se det på, siger Andreas Isager.

At politikerne i By- og Kulturudvalget i næsten samme åndedrag skulle beslutte at rive siloerne ned, som selskabet var gået i læ for, er skæbnens ironi.

I forbindelse med den netop overståede arkitekturfestival i Odense stod arkitekt Andreas Isager for et arrangement, der netop fandt sted på Siloøen. I silende regn. Men det forhindrede ikke 40 mennesker i at dukke op.

- Mange har nok glemt det, men Brandts Klædefabrik var i begyndelsen også indstillet til nedrivning, så der kunne skabes flere parkeringspladser, siger Andreas Isager. Han mener, at havnens udvikling også risikerer at læne sig mere op af en idé om at rydde op frem for at sikre historien, selv om alle ved, at nedrivninger er fatale og uoprettelige.

- I København har man besluttet at lave en samlet lokalplan for siloerne, så de ikke kan rives ned men bygges om. Det er selvfølgelig på kort sigt bøvlet i forhold til at bygge nyt, men at bygge nyt betyder også at bevare byens historie og havnens fortælling. Det ville være dejligt som arkitekt at kunne sige, men sandheden er, at flot arkitektur ikke er tilstrækkeligt til at sikre liv på havnen. Eller som en anden af deltagerne forleden sagde: En havn kommer, når der er noget vand og nogle virksomheder. Hvis man piller det sidste ud af området, vil det ikke være en havn, men bare en parksø.