Politikerne i By- og Kulturudvalget godkender forvaltningens beslutning om at lade samtlige hvide siloer rive ned på Siloøen. Det betyder, at kun facaderne på Muus' røde Pakhus får lov at stå - og at Odense Bys Museers kulturarvschef overhøres.

- Odense Havn vil respektere ønsket om at bevare så meget som muligt af Muus' Pakhus - herunder mindst to facader mod syd og øst, således at disse bevares og indlemmes så hensigtsmæssigt som muligt i forbindelse med et nyt projekt på Siloøen, står der i sagsfremstillingen til udvalgsmedlemmerne.

- Når man lader facaderne stå som en kulisse, skal det bagvedstående byggeri stabilisere det, men det kan komme til at se godt ud. Ud over Muus' Pakhus fra 1800-tallet er der ikke noget på Siloøen, der har samme bevaringsværdi, sagde han, og dermed var det flertal hjemme, som sikrede indstillingen fra embedsmændene og giver siloernes nuværende lejer, DLG, mulighed for at forlade området uden først at rive bygningerne ned:

- Det er vigtigt at få den tilføjelse med, at det, der skal bevares, er facaderne på Muus' Pakhus mod syd og øst, fortsatte rådmanden, hvilket hendes udvalgskollega Anders W. Berthelsen (S) bekræftede:

- Det er et enigt udvalg, der har besluttet at godkende forvaltningens indstilling, understregede rådmand Jane Jegind (V), da By- og Kulturudvalget forleden besluttede at give nedrivningstilladelse til de bygninger, som ligger på Siloøen med adresserne Englandskaj 8 og Gamle Havnekaj 23 og 25, og som i dag indeholder Kunsthal Ulys.

- En del af bygningerne på Siloøen er i havneomdannelsesplanen beskrevet med Save-værdier 1-4 (de højeste værdier inden en fredning, red.), men uden nærmere præcisering af værdien på de enkelte bygninger. Specielt siloen på spidsen af øen og Muus' Pakhus har af flere været omtalt som bygninger, som kan være med til at fortælle historien om industrihavnen i Odense, står der blandt andet i sagsfremstillingen, der pointerer, at ingen af bygningerne er fredet.

Sagen er kommet op i udvalget efter i første omgang ved en fejl at være behandlet som en ren administrativ beslutning. I forbindelse med DLG's ansøgning tilbage i januar 2018 om tilladelse til at rive ejendommene ned, glemte man i forvaltningen at undersøge området for bevaringsværdige ejendommen, ligesom man "ikke var opmærksom på" - som det hedder i sagsfremstillingen - at man var forpligtet til at rette henvendelse til Odense Bys Museer.

Når DLG er interesseret i at få nedrivningstilladelse, skyldes det, at virksomheden er ved at indgå aftale med Odense Havn om før tid at kunne trække sig fra lejemålet, som løber til 2021. Odense Havn er ikke modvillig over for sådan en aftale, da havnen har flere købere, som ønsker at udvikle og bebygge området samlet til boliger, liberalt erhverv og kulturformål.

Siloøen er en del af byomdannelsesplanen 2.0 for Odense Havn; en plan, der netop lægger op til bolig og erhverv i op mod 16 etager og et samlet etageareal på 45.500 kvadratmeter.

Afdelingschef for Byudvikling Ellen Drost forklarer, at tilladelsen uden den normale procedure er en menneskelig fejl:

- Efter den normale procedure ville have hørt museet. Vi sender normalt en liste med verserende byggesager til museet, så de eventuelt kan komme med deres bemærkninger. I denne sag blev tilladelsen givet før listen til museet. Sagen er efterfølgende fremlagt for By- og Kulturudvalget, som besluttede at der skal bevares så meget som muligt af Muus' Varehus, som er den ældste bygning på havnen, siger hun.