Ved omdannelsen af det historiske havneområde til ny anvendelse er det vigtigt at være opmærksom på og bevare industrihavnens spor og detaljer frem for at tvinge bymidtens grønne æstetik ned over området. Det gælder i særlig grad Siloøen med mange velbevarede træk, skriver Odense Bys Museers kulturarvschef Jens Toftgaard i sit høringssvar forud for By- og Kulturudvalgets beslutning om at give tilladelse til at rive store dele af Siloøens historiske bygninger ned.

Bevaringsværdige spor omfatter ifølge Jens Toftgaard eksempelvis kajkanter i granit eller beton, jernbanespor, brostensbelægninger, fortøjningskroge samt bygningsdetaljer som hejsekraner og sugeanlæg.

Derudover har kulturarvschefen ord omkring bygningerne:

1. Muus pakhus - blev opført i 1884-85 og er dermed det ældste pakhus på Odense Havn. Jens Toftgaard beskriver bygningen som en "helt enestående og karakterfuld bygning" og minder om, at bygningen i Byplans egen havneregistrering fra 2006 betegnes som "umistelig".

- Ved bevaring af pakhuset er det væsentligt at bevare en så autentisk og detaljeret facade som mulig. Bygningen vil tabe en stor del af sin fortællekraft, hvis den vandskures eller afrenses, så de 130 års patinering af støv og sod fra dampskibe og lokomotiver forsvinder, noterer han.

2. FAF siloen - er opført i 1960-62 og er Odense Havns absolutte landmark, konstaterer Jens Toftgaard, der finder beskrivelsen af dens betydning i forvaltningens egne papirer:

- I Byplans havneregistrering fra 2006 formuleres det meget præcist: "Den er indbegrebet af Odense Havn, og så længe den står vil havnens historie stadig leve", står der, gengiver han, der kalder siloen et værdigt monument over Odenses havne- og industrihistorie.

- Den høje silo udgør et visuelt samlende element i oplevelsen af Odense Havn med synlighed i resten af byen. Bjarke Ingels' navn har været bragt i forslag til formgivningen af nybyggeriet på Siloøen, skriver han, der nævner, at tegnestuen tidligere har tegnet skitseforslag til genanvendelsen af FAF-siloen på Englandskaj.

3. Silobygningen med 24 cylindriske kamre - er fra 1954 og er et væsentlig industrihistorisk minde. Det er Siloøens ældste jernbetonsilo, og konstruktionen er tidstypisk.

- Der findes en række gode eksempler på genanvendelse af denne silotype, som eksempel i Grünerløkka-kollegiet i Oslo, skriver Jens Toftgaard.

4. Foderblandingsfabrik/Vitfoss - fra slutningen af 1950'erne og gennem tiden anvendt til forskellige former for foderblandinger. Dens rå beton og funktionelle form signalerer klart efterkrigstidens industrihavn, konstaterer Jens Toftgaard.