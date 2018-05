Med By- og Kulturudvalgets beslutning om at tillade nedrivningen af havnens profilerede bygninger på Siloøen, mister det private udstillingssted Kunsthal Ulys for anden gang en adresse på Odense Havn.

Der blev mere at tale om torsdag aften ved den fernissage, der for længst var planlagt i Kunsthal Ulys på Gl. Havnekaj 25, som markering af afslutningen på en velbesøgt udstilling af tredjeårseleverne fra Det Fynske Kunstakademi.

For udstillingerne bliver en af de sidste, kunsthallens grundlægger, Lars Mikkes, planlægger.

- Jeg har fået at vide, at vi skal være ude inden årets udgang. Og selv om vi nok vidste, at det ikke var en blivende adresse, er det alligevel vemodigt. Det er ærgerligt at alle de gamle bygninger på Odense Havn rives ned, siger han.

“ (...) ærgerligt, fordi vi har været her i tre år og brugt en stor del af tiden på at gøre omverdenen opmærksom på os og det, vi laver. Nu er vi ellers lige blevet blåstemplet. [i]Lars Mikkes, grundlægger af Kunsthal Ulys på Gl. Havnekaj 25[/i]

- Og ærgerligt, fordi vi har været her i tre år og brugt en stor del af tiden på at gøre omverdenen opmærksom på os og det, vi laver. Nu er vi ellers lige blevet blåstemplet af Mads Damsbo (direktør på Brandts, red.) og har haft censurerede udstillinger. Vi bliver også nødt til at droppe de udstillinger, vi har planlagt. Blandt andet havde vi en udstilling klar, som skulle kurateres af Lene Burkard (tidligere museumsinspektør på Brandts og nuværende underviser i kunst på Det Fynske Kunstakademi, red.)

Lars Mikkes oplever, at Siloøen i højere og højere grad er blevet samlingssted for forskellige former for spirende kunstmiljø, hvilket har været med til at give ham et større publikum, når han inviterede til fernisering på en af sine egne eller andres billedkunst eller lyd. Hans idé med Kunsthal Ulys har hele tiden været, at den var flygtig og flytbar. Tidligere har den holdt til en af Olav de Lindes ejendomme - et frysehus ud mod Havnegade.

- Det har hele tiden været meningen, at Kunsthal Ulys skulle flytte sig - også rent fysisk, og derfor tager vi det selvfølgelig også, som det kommer. Sagen er bare, at det efterhånden er svært at finde noget tilsvarende på Odense Havn. Der er ikke plads til undergrundskunsten længere, konstaterer Lars Mikkes.