“ Min mor var ikke én som bar sminke og alt sådan noget, men jeg husker alligevel tydeligt hendes ritualer og parfume, lige inden hun skulle i byen. Det kan mine andre brødre jo slet ikke. De tænker, er du da sindssyg. Poul Sylvestersen

Poul Sylvestersen 62 år. Født og opvokset i Ribe.



Gift med Carl Rose. Har en søn på 40 år fra et tidligere forhold samt et barnebarn.



Uddannet socialpædagog, pottemager og beklædningsdesigner. Var tidligere hjemmevejleder i Odense Kommune, siden kulturmedarbejder på Kulturmaskinen, hvor han stadig arbejder. Underviser i pottemageri på Paarup Aftenskole. Derhjemme laver han freelance-designopgaver, eksempelvis bestillinger på hovedbeklædninger.



I 1993 var han med til at starte "Nattens Dronning", et stort drag-queen-show i Odense som til efteråret afholder sit 25. show. Han er ikke med i showet længere, men optræder stadig i ny og næ til andre arrangementer som drag-queen.