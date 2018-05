Interview

Harlan Coben har solgt 70 millioner bøger og er oversat til 43 sprog. Han er også manden bag flere populære Netflix-serier - senest krimidramaet "Safe", som for nylig fik samtidig premiere i 190 lande. Avisen Danmark har fået et eksklusivt interview med den amerikanske forfatter, som her fortæller om hemmeligheder bag facader, om at holde af skurke og om nødvendigheden af at holde sin mening for sig selv.

Harlan Coben bliver i USA kaldt for en mester i forstadskrimier. "Med sin sædvanlige flair for spænding og indsigt i menneskets psyke dykker Harlan Coben ned i de store hemmeligheder og små løgne, der kan ødelægge et forhold og en familie, ja endda en hel by", lød beskrivelsen også i et morgenprogram på CBS, da bogen udkom i USA.

Født i Newark, New Jersey, USA i 1962.Hans forældre var advokater. Faren arbejdede for en virksomhed, som tog sig af vasketøj fra restauranter og hoteller. Hans mor ledede bl.a. familiens rejseselskab og var en tidlig feminist. Begge forældre er døde, faren som 59-årig.Harlan Coben bor stadig i New Jersey sammen med sin kone, der er børnelæge. Parret har fire børn i alderen fra snart 17 til 24 år. Mange af hans romaner foregår i området.Som ung arbejdede han sammen med moren i rejsebureauet frem til 1992. I den forbindelse var han flere gange i København, men han har ikke været i Skandinavien siden.- Når det sidste barn er flyttet hjemmefra, får vi måske lidt tid. Jeg ville elske at komme tilbage. Jeg husker en stemning af venlighed.Har solgt over 70 millioner bøger og er oversat til 43 sprog. Kaldes "Krimikongen".Blev især kendt hjemme i USA for serien om Myron Bolitar, en sportsagent, der er tidligere basketballspiller og nu repræsenterer professionelle sportsfolk. Der er 11 bøger i serien med "Deal Breaker" (1995) som den første og "Home" (2016) som den sidste.Har skrevet og produceret flere tv-serier i Europa. Bl.a. spændingsserien "Safe" med Michael C. Hall ("Dexter") på Netflix, der siden 10. maj har kunnet ses i Danmark.Hans bøger har været forlæg for et par franske tv-serier: "Une chance de trop" baseret på romanen "No Second Chance" ("Sidste advarsel") og "Juste un regard" baseret på "Just One Look" ("Vildledt").Romanen "Tell No One" ("Sig ikke noget") blev til den franske thriller "Fortæl det ikke til nogen" (2006 "Ne le dis à personne") med François Cluzet i hovedrollen.Han har også skabt "The Five" et 10-afsnits krimidrama til Sky1, nu på Netflix.Hans nyeste roman "Giv ikke slip" er hans første skrevet i nutids jeg-form.Kilder: http://www.harlancoben.com - Ja, men hvad er en almindelig barndom? De har to forældre, er vokset op i en by, som har stakitter og biler. De dyrker sport, og de har deres venner og har gået på high school. Klassisk amerikansk. Det faktum, at jeg er en slags berømthed, betyder ikke noget for dem. Jeg tror ikke, at det betyder noget i vores by. Ingen - som jeg har lagt mærke til - behandler mig anderledes. Forfattere er en anden slags berømte. Jeg har mange venner, som er tv- og filmstjerner, og det er meget anderledes for dem. Jeg kan gå i gaderne, og ingen tager sig af det. Ingen siger noget, og ingen generer mig.- Jeg vil gerne have, at mine børn husker mig som en god far. Jeg savner min egen far hver eneste dag. Der er gået 30 år, men savnet gør stadig ondt. Da jeg selv blev far, plejede jeg at se tilbage på, hvorfor min far var sådan en god far. Næsten på samme måde, som når man forsøger at lære magiske tricks ved at studere en tryllekunstner. Hvordan han kunne skubbe mig uden at skubbe, hvordan han viste kærlighed, hvordan han fik min respekt og viste venlighed. Jeg har prøvet at gøre det samme ved mine børn og håber, at de vil se tilbage på mig på samme måde.- Jeg håber, at folk vil blive ved med at læse mine bøger, og at de siger, at jeg gav dem en masse gode timer med underholdning. Mine yndlingsbreve og mails kommer fra mennesker, som bøgerne har hjulpet - for eksempel en kvinde, der gennemgik kemoterapi og med mine bøger blev hjulpet til at tænke på noget andet. På min private facebookside er der i banneret et foto af soldater i Irak, som holder eksemplarer af mine bøger op. Det billede er det mest fantastiske og smigrende, jeg nogensinde har fået."Amatører venter på, at en muse ankommer. Resten af os går bare på arbejde.""Jeg behandler det som et arbejde. Jeg prøver at skrive, og hvis jeg ikke skriver, hader jeg mig selv. Så tæver jeg mig selv, ind til jeg kommer tilbage til arbejdet. Selv når jeg kører børnene til skole eller selv læser, er der altid en stemme i mit hoved, der siger, at jeg skal skrive.""Blanke sider forfærder mig. Men det må man se i øjnene hver dag. Det dur ikke at finde en undskyldning som, at jeg hellere vil se fjernsyn eller gå ud og handle."

Der var grønne plæner, hvide stakitter og en stemning af ro og orden i det forstadskvarter i New Jersey, som forfatter Harlan Coben voksede op i sammen med far, mor og to brødre.

"Man ved, at han er en storsælgende forfatter, når hans navn er større på bogforsiden end selve bogens titel", lød det også om Harlan Coben i det omtalte morgenprogram på CBS.

Og med millioner af læsere følger også en mulighed for stor indflydelse.

- Men mit arbejde er at fortælle dig en god historie - ikke at belære dig om aborter, våbenregler, højre- eller venstreorienteret politik. Hvis jeg vil belære dig, så er bogen død, for det er ikke mit job. Jeg har temaer i mine bøger, som du kan tage stilling til, men jeg vil ikke diskutere dem og være offentligt politisk, for jeg vil ikke have nogen til at tænke over, om jeg er til højre eller venstre, for så nyder de ikke mine historier, siger han.

I "Giv ikke slip" er nogle af temaerne selvtægt, smædekampagner på nettet, fordomme og sorg.

Temaerne er ikke politiske, de handler om den menneskelige natur, uddyber han.

Det hænger sammen med, at han interesserer sig mest for hjertesager som empati, tab og frelse.

- Der kan jeg have en indflydelse på dig som læser. Det at læse skønlitteratur giver empati, og hvis du har empati, kan du træffe de rigtige beslutninger i mange forskellige sager. Uden at blive politisk vil jeg sige, at det er et problem, at nogle politikere ikke læser fiktion, for det er man nødt til for at komme under huden på andre mennesker og føle empati. Hvis du ikke har empati, er du ikke nogen.

Nøglen for ham er derfor at klæde sine læsere på til at forstå begge sider af en given sag i sine romaner. Derfor er han ikke interesseret i sort og hvidt, men i gråzoner.

- Derfor vil jeg ofte præsentere selv ting, jeg ikke er enig i, på en meget empatisk måde, så læserne kan sympatisere med alle, også selv om de ikke er enige. Både den bedste og den værste fyr i bogen. Jeg vil have, at man forstår, hvorfor skurken gjorde, som han gjorde, for han gnubber ikke sine hænder ondskabsfuldt uden grund. Man kan godt holde af skurke. I mine Mylon Bolitar-bøger har jeg en karakter, som altid går for vidt, men folk elsker ham for det, og det er måske min mest populære karakter.