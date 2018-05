Arne anmelder

Den britiske historiker, Antony Beevor retter i en stor bog om slaget ved Arnhem en sønderlemmende kritik mod de allierede generaler bag operationen. - Planen var elendig og burde aldrig have været gennemført, skriver Beevor. Mange tusinde, både soldater og civile, led og døde - for intet.

De er oversat til flere end 30 sprog og er blevet internationale oplags-succeser. Sådan kommer det også til at gå med "Arnhem - slaget om broerne 1944". For det er både historiefortælling og fortalte historier på højeste plan.

Offensiven havde kodenavnet Market Garden. Market dækkede faldskærmsfolkenes indsats, garden var betegnelsen for XXX Korps rolle i dramaet. Det var en særdeles dristig plan. Et overrumplings-angreb af rang. Tre divisioner toptrænede faldskærmsjægere nedkastet bag fjendens linjer. Desværre var dristigheden det eneste flotte ved planen. Bortset derfra var planen på alle måder en katastrofe og burde aldrig have været sat i værk.

Det, generaloberst Student så den søndag formiddag i Holland, var anflyvning til den britiske 1. Luftbårne Divisions angreb på den tyske besættelsesmagt med det formål at erobre den store landevejsbro over Rhinen ved byen Arnhem.

De blodige tal for slaget ved Arnhem Operation Market Garden blev udkæmpet fra 17. til 25. september 1944 i det sydlige Holland omkring byerne Arnhem, Nijmegen og Eindhoven.Kampene udviklede sig særdeles blodigt. Der blev ikke givet pardon, og tabstallene på begge sider var høje. Tyskerne havde omkring 2000 døde og 6000 sårede. Briterne havde 1130 døde blandt faldskærmstropperne, men hele 5354 døde i forbindelse med fremrykningen langs motorvejen. I alt 6484 døde. Dertil kom, at 851 britiske soldater blev meldt savnet - og 6496 blev taget til fange af tyskerne. Så Operation Market Garden kostede den britiske hær 13.430 soldater. De faldt til ingen nytte, konstaterer Antony Beevor. Amerikanerne havde 558 dræbte. Et kontingent frivillige polske faldskærmsfolk havde 96 døde og 276 sårede. Det er tankevækkende, at eksempelvis antallet af døde britiske soldater - 6484 - under Arnhem-slaget faktisk er en anelse større end det samlede amerikanske tab ved landgangen i Normandiet på den berygtede Omaha Beach.

Antony Beevor har arbejdet på bogen om Arnhem-slaget i tre år. Mere end halvdelen af tiden blev brugt på research.

I bogen lægger Beevor ikke skjul på, at slaget var et knusende allieret nederlag. Det betød udslettelse for 1. Luftbårne Britiske Divisions. Men nederlaget var forudsigeligt. Lederen af 1. Luftbårne Britiske Division, generalmajor Robert Urquhart, så fejlene ved planen - før start.

Han gik ind på chefens kontor og sagde: Jeg leder operationen, som De har sagt. Men jeg gør opmærksom på, at jeg betragter dette som en selvmordsoperation. Så drejede han om på hælen og gik ud for at lede sine folk.

Operationen skulle aldrig nogensinde have været gennemført, konstaterer Beevor. Han påpeger en række fejl i operationsplanen, men især tre svagheder var helt afgørende. De udgjorde på hver deres måde et dødeligt gen for operationen, mener Beevor:

1) De britiske faldskærmstropper blev nedkastet eller landsat fra glideplaner for langt væk fra den bro i Arnhem, de skulle erobre. Det tog dem for lang tid at nå frem til broen. Derved mistede de overraskelses-momentet og mødte forbitret tysk modstand.

2) Planen byggede på, at XXX Korps var i stand til at kæmpe sig frem til tropperne ved Arnhem på nogle få dage. Det var helt urealistisk. Selv om briterne var så usandsynligt heldige, at tyskerne glemte at sprænge broen ved Nijmegen - over Waal - i luften. En helt uforståelig tysk brøler. Men alligevel: XXX Korps mødte så hård modstand, at fremrykningen gik langsomt. Faldskærmsfolkene ved Arnhem blev nedkæmpet, før hjælpen nåede frem.

3) Hele operations-planen led af den katastrofale fejl, at den byggede på "best case"-vurderinger. Sådan er det aldrig i krig. Som Beevor skriver: Det er en kendt sag, at ingen slagplan overlever mødet med fjenden...