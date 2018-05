2

I alt 42.202 personer er gået fra offentlig forsørgelse til privat job på de tre år fra december 2014 til december 2017. Hovedstaden står for de fleste - knap 15.000 - og sparer dermed 1,1 mia. kr. om året ifølge et skøn fra Beskæftigelsesministeriet. I Region Syddanmark er 8624 mennesker gået fra kontanthjælp og andre ydelser til arbejde, og her sparer det offentlige 599 mio. kr. I Region Midtjylland har 7125 fået arbejde, hvad der sparer de offentlige kasser for en halv mia. kr.