Man er på nakken af cirkus, fordi der er vilde dyr i manegen. Hunelefanten er en blid nysgerrig dame på 35 år, og hun gumler mælkebøtter på Dyrskuepladsen, mens børnehavebørnene gyser over hendes størrelse.

Hvis det står til dyreværnsmenneskene, så skulle Ramboline ud af rampelyset, sættes på det første fly til Zimbabwe og finde livets sande mening sammen med en flok artsfæller på savannen. Men hele sit liv har Ramboline haft elefantmanden Bernhard Kaselowsky som sin bedste ven og makker i cirkusmanegen. Hun er kælen og undersøger avisens medarbejder med sin sjaskvåde snabel, og hun er først tilfreds, da hun er blevet håndfodret med udsøgte mælkebøttekvaster. Ikke et øjeblik følte jeg mig andet end nysgerrig over at være i selskab med verdens største landlevende pattedyr. Med sin snabel ville den kunne kyle mig langt op over sin ryg. Den kunne trampe mig til mos på sekunder, men trods sit halvkrigeriske kombinavn Rambo-Line, virker det ikke som en tanke, den overhovedet kunne finde på at tænke. Den vil bare undersøge min Iphone, næsesavle lidt på blokken og min hånd, og så er det overstået. Jeg spørger Bernhard, hvor hun kan lide at blive kælet, og hvis man har mod på det, skal man gå forsigtigt after armhulerne.

Depardieu-alike

Der er syv timer til forestillingen, og så skal hun have lov til at holde fri. Sammen med en kamel forsøger hun at afvriste den nyslåede dyrskueplads lidt friskt grønt. Kamelen gider end ikke rejse sig. Den sætter undermundens tænder mod den hårde gang og æder liggende. Ramboline er bedre til at finde de gode steder. Hun er samtidig dygtigere end sin bror, der døde af en forgiftning efter at have spist noget forkert. Bernhard Kaselowsky er tydeligvis en bomstærk herre med en massiv brystkasse og en selvbevidst fremtoning som den skuespiller, han ligner. Træk en snes år fra Gérard Dépardieu, så er det næsten Bernhards alter ego. Dog ikke sprogligt. Der er ikke noget fransk raffinement, og trods et halvt liv i Danmark taler han ikke meget andet end cirkussprog. Der er brokker af mellemeuropæiske sprog som rumænsk, og tysk er det, man bedst kommunikerer med ham på. - Jeg var oppe klokken fire i morges i Tommerup. Med tolv timer til at pakke ned, køre til Odense og starte Cirkus Trapez op fra bunden. Det kræver disciplin og masser af hårdt arbejde, og lige nu er Ramadanen begyndt, så der er nogle af cirkusarbejderne, som skal skubbes i gang. Arbeit, Arbeit. Davaj, Davaj. I gang, videre, pacer han på sine folk.

Elefant-twerk

Han er selv helt fremme, og at dømme efter hans labber, udfører de mere hårdt arbejde, end de broderer silkekostumer. Han er en mand, som oftest er at træffe med musklerne spændt og måske i færd med at slå et hegn op med en forhammer. Med sin ryg og nogle kommandoer kan han få det store dyr til at løfte fod og vibrere med ryg og bagparti - elefant-twerk. - Dyrene er vores stjerner. De kan ikke passe sig selv. De er vores ansvar. Hvis de ikke lever godt, kan de heller ikke yde i manegen. Det er både i deres og i vores interesse, at der gælder nogle simple regler. Dyrene - og Ramboline - er de sidste, der bliver sat på lastbilerne. Det er også dem, der kommer først ud, fortæller Bernhard Kaselowsky. Derfor er de allerede på græs, da nogle små tidlige morgengæster begynder at trille ind på pladsen. Adskillige af byens opfindsomme børnehaver har kikket i Cirkus Trapez' tourplan. Pædagoger og 30-40 børn sidder omkring det høje dobbelte elektriske hegn og gyser lidt over at se elefantkæmpen og de andre sværvægtere. De er tydeligvis imponerede, da hun sætter sin næseforlænger ned i en 50 liters murerbalje og tømmer den for vand i et par sug. Snablen bliver fyldt og svinget tilbage til svælget, hvor det spules ned med en gurglende kloaklyd. - Det er ikke så varmt endnu, så hun kan lide at blive spulet, fortæller Bernhard

Køer og trafikulykke

Tre af dem var om ikke stjerner på sidste års Trapez-turné. Køer. Ganske fotogent malkekvæg, som man vil kunne se ude på markerne. I hvert fald i Holland, hvor de blev importeret fra. - De er med Cirkus Trapez igen i år. Det er rare dyr, som vi har med os, fordi vi kan lide dem. Jeg ved ikke helt hvorfor, de ikke har fået manegetid. Måske har de ikke passet ind i vores 2018-miks, siger Isabella Enoch Sosman. Det er hende, som står bag det nye cirkus, som er opstået på "stumperne" af det gamle Dannebrog. Man kan fornemme ånden, se det i meget af udsmykningen, og det er samme publikum, man henvender sig til. Familierne. - Selv trækker jeg i trådene og ikke længere i trapezen, fortæller hun. For en halv snes år siden var hun og Bernhard Kaselowsky ude for en alvorlig trafikulykke, og det satte en stopper for Isabellas liv i trapezen. Den er så genoplivet i Cirkus Trapez. Sønnen David Sosman er tilbage i cirkus efter at have studeret sig til universitetsgrader i statskundskab og historie. Dels i Glasgow og dels i Paris. - For mig er det ikke så sært at være tilbage i cirkus som uddannet akademiker. Det er jo her, jeg kommer fra. Det er her, jeg er vokset op. Jeg har aldrig sluppet cirkus, men altid været med i ferierne, siger han. Nu er han boldjonglør og desuden sprechstallmeister, cirkuskonferencier, og selv om det er cirkus, han helst vil leve med, så er der nogle teoretiske færdigheder i en helt anden boldgade, han kan slå ind på.