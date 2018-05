Fyns Amts Avis mener: Et varsel om en frodig agurketid

Vi bliver tilsyneladende aldrig trætte af at tale om vejret.

Og da slet ikke, når solen kravler højt op på himmelen og temperaturen er 25 grader eller mere.

Der er ikke den vinkel på vejret, vi ikke har en mening om: Holder det? Er det godt for kartoflerne? Skyldes det mon klimaforandringerne? Hvordan med priserne på charterrejser? Skal der sokker i sandalerne? Kan du huske sidste sommer? Er der mere koldskål på butikkernes hylder?

Vinkler på vejret, som blot er nogle få af dem, der udspringer af en helt naturlig og sund interesse for vejret i et land, hvor årstiderne heldigvis skifter.

“ Debatten om, hvor lidt man tillade sig at have på, mens solen bager ned over arbejdspladsen, er ikke ny.

Og så er der jo det med tøjet.

De mange og lange indre dialoger om den rette påklædning, man kan have med sig selv, når der er udsigt til både sol og regn.

Eller temperaturen nærmer sig de 30 grader, hvor man egentlig bare helst vil have så lidt som muligt på.

Men især de mange meninger om andres måde at klæde sig på, man næsten ikke kan undgå at have, når de gamle, forvaskede og lidt for korte t-shirts, slidte cowboyshorts og udtrådte sandaler bliver hevet ud af skabene og promeneret med på gader og stræder.

De sidstnævnte endda ofte for herrernes vedkommende med sokker i.

At dømme efter den offentlige debat i denne den sidste forårsmåned, kan "dresscode" endda gå hen at blive sommerens ord.

Tværtimod.

Men efter at en mail til medarbejderne fra morgenenavisen Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, forleden kom til offentlighedens kendskab, forekommer debatten allerede nu at være mere intensiv, end den har været i årevis.

På årets første sommerdag i april lod Jacob Nybroe medarbejderne nemlig forstå, at "vi er på en arbejdsplads - ikke på en campingplads".

Hvorefter han udstedte et forbud mod shorts, hotpants og miniskørter. Og definerede "lange benklæder" og "knælange kjoler" som en passende sommerbeklædning for bladets medarbejdere.

Man kan kun give Jacob Nybroe ret, når han selv karakteriserer sin holdning til den rette sommerbeklædning på arbejdspladsen som "gammeldags".

Den er imidlertid ikke nær så opsigtsvækkende som den stort set samlede danske verdenspresses omfattende omtale af den.

Chefredaktørens "dresscode" blev - selv om man jo skulle mene, at der må være vigtigere sager for medierne at kaste sig over - vendt og drejet af DR, TV2, Radio24syv og Politiken. Blandt mange andre.

Så gik tiden med dét.

Om de mange artikler og radio- og tv-indslag også var et varsel om en sommer med omfangsrig medieomtale af andre små sager med liden betydning, må agurketiden jo vise ...