LIGE NU KAN DU ... Sætte et fuglebad, hvis du ikke allerede har et. Selv små tiltag styrker biodiversiteten i haven. Frembringe effektiv hjemmelavet flydende øko-gødning. Fyld en beholder med friske brændenælder, hæld postevand over til det dækker og skærm med et låg. Rør rundt en gang imellem. Gødningsvandet er brunt, stinkende og klar til brug efter en uge. Gødningsvandet sies for slimede plantedele inden anvendelse. Man kan fortsætte med at lægge friske plantedele i og overdække med vand. Når man vander med gødningsvandet, fortyndes det i forholdet 1 del gødningsvand til 10 dele vand. Dyrke forårsløg. Forårsløg har en lang sæson, de kan sås fra midt i april til sidst i juli.

Man kan undre sig over planters evne til at overleve. Hvis vi for en stund begiver os ind i drivhuset igen, bliver jeg overrasket over, hvad der sker, når et kim kiler sig fast imellem klinkerne på gulvet og putter sig hele vinteren. Vips, når det bliver forår, bryder en lillebitte tomatplante frem og som noget nyt også brøndkarse og en livskraftig tomatillo.

Det er fine forårsmorgener med dug og lune eftermiddage, som lader temperaturen stige til stegende varmt i drivhuset. Marken har været fuld af mælkebøtter. Et enormt gult maleri med strålende sole i tusindvis. Heldigvis kan naturen ikke altid begrænse sig, og en blomstrende mælkebøttemark er et af de tilfælde, hvor ukrudt er smukt.

Med oplevelsen af selvsåede planter træder vi ind i havens univers af permakultur, altså dyrkning på naturens præmisser, hvor planterne er en del af en cyklus med trivsel, næsten uden at man rører en finger.

JEG ANBEFALER At bruge de meget høje alliumsorter som overstandere i staudebedet. De høje allium er gode fikspunkter for øjet. Et såkaldt "Point de vue".Allium "Mount Everest", som er et utrolig flot højt prydløg med store kuglerunde hvide hoveder, der lyser op i tusmørke.



At dyrke vild porre og høste den fine grøntsag om foråret. Vild porre kan skæres i tynde skiver og spises rå i salat, eller man kan svitse fintsnittet vild porre i olivenolie og tilsætte fintrevet øko-citronskal. Svitset vild porre med citronskal kan eksempelvis blandes i kornsalat eller være fyld i en vegetarisk madtærte eller omelet.



At du skynder dig at slå til, hvis du falder over det usædvanlig dejlige og meget kønne prydløg Allium angulosum "Summer beauty". Dette løgs blade og blomster er spiselige. Jeg synes dog ikke, at smagen er særlig interessant. Planten har ry for at afskrække bladlus, men tiltrækker mange sommerfugle og bier.

Til permakultur kan vi føje Allium, altså arter af løg, som er flerårige. Allium deles op i prydløg og spiseløg, men de fleste allium er spiselige, forskellen er blot, hvor velsmagende de er til kulinarisk brug. Prydløgene, man ikke anvender i køkkenet, er fantastisk dekorative, men høster man ikke spiseløg, er de også smukke i blomst.

Lige nu blomstrer rækken med ramsløg Allium ursinum i min have. Det vrimler med nuttede hvide stjerneformede blomster på trods af min indsats med at høste og spise ramsløgenes knopper. Ramsløgblomsterne bliver også spist, de er et dekorativt hvidløgssmagende drys på maden.

TIP I en formel have bløder prydløg op og gør haven mere naturlig. I en naturpræget have med ukrudt og vildt, giver prydløgene haven mere struktur.Allium-prydløg er i handlen om efteråret, men man kan også være heldig at finde potter med allium til salg om foråret.



De mere sjældne allium kan man skaffe ved at købe små yngleløg, som lægges i potter med så- og priklemuld, på den måde er der styr på de græslignende spirer. Når løgplanterne har opnået en tilpas størrelse, plantes de ud i haven.

Ornamentale prydløg med kæmpe kuglerunde hoveder er på vej flere steder i haven, og når de blomstrer, giver de en flot struktur. De højeste sorter bliver over en meter, og et par stykker er nok til at skabe en flot effekt. En af mine yndlingssorter er Allium "Mount Everest", som bliver 120 centimeter høj. Der findes også meget mindre prydløg. Dem skal man have mange af, for at det ser ud af noget.