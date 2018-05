- Jeg vil hellere, som jeg foreslog, at vi går ud og finder et hus at leje, som vi så kan videreleje til de familie, der gerne vil prøve at bo på Ærø. Der kunne vi nemt finde noget til en fornuftige leje i 24 måneder. Hvis vi nu kan finde noget til 6000 kroner om måneden bliver det er så 72.000 kroner årligt og 144.000 kroner over to år. Vi kunne jo ikke engang erhverve os et hus i den rigtige størrelse for under en million kroner, og det er, inden vi overhovedet kommer i gang med at renovere det, siger Mads Boeberg Hansen.

- Jeg synes helt uforbeholdent ikke, at kommunen skal købe hus for at tilbyde eventuelle tilflyttere det i en periode. Så mener jeg klart, vi som kommune går ind og tager over på det private lejemarked på ulige, konkurrencemæssige vilkår, forklarer Mads Boeberg Hansen, der samtidig kastede en anden idé på bordet.

Ifølge idéen, der tidligere på året blev luftet af formand for Teknik-, miljø- og havneudvalgets formand, Lennart Mogensen (V), på et møde i netop hans eget udvalg, skulle kommunen erhverve et hus i Marstal, der så med medfinansiering fra de statslige nedrivningsmidler skulle sættes i stand og efterfølgende lejes ud til børnefamilier, der har lyst til at afprøve ølivet med Marstal som base.

Ærø: Planen om, at Ærø Kommune skal bruge penge på at etablere et nyt tilflytterhus i Marstal efter samme model som det, der i 2012 blev indviet i Bregninge, fik forleden et skud for boven på Økonomi- og erhvervsudvalgets møde.

Mads Boeberg Hansen vil gerne medgive, at idéen om et tilflytterhus i Marstal slet ikke er dårlig.

- Tanken med det hus er rigtig god, og vi ved jo godt, at huset i Bregninge er blevet en succes, jeg ser bare ikke, at vi går ud og bruger halvanden million på det her. Så hellere nøjes med at 200.000-250.000 kroner på en leje-løsning i stedet, lyder det fra Mads Boeberg Hansen.

Den oprindelige idés bagmand, Lennart Mogensen, har til gengæld ikke mange pæne ord tilovers for Mads Boeberg Hansens forslag om at kigge mod udlejningsmarkedet.

- Den løsning går jeg under ingen omstændigheder ind for. Der mangler i forvejen lejeboliger i Marstal, og jeg kender personligt ingen, der har et hus stående tomt i hverken en størrelse eller en stand, vi kan være bekendt at leje ud, og så skal vi i gang med at bruge en masse kommunale kroner på at sætte noget i stand for en privat udlejer, og det mener jeg ikke, vi kan forsvare at gøre. Og så har det som udgangspunkt aldrig været nogen dårlig idé at eje noget fremfor at leje noget, siger Lennart Mogensen.

- Og ser jeg også en fare i, at hvis vi går ind på idéen om at leje, komme vi i karambolage med lejeloven, hvor vi ikke bare leje ud til den pris, som vi gør i dag på 3000 kroner. Oven i det skal der også pludselig til at betales indskud og den slags, og det er ikke det, vi har lyst til. Vi vil jo gerne tiltrække folk, der har lyst til at prøve at bo i Marstal, og så skal det altså ikke være så besværligt, som jeg er overbevist om, det vil blive med en leje-model som den der blev foreslået, vurderer Lennart Mogensen.