I et byhus i Svaneke bor Nina Erichsen, der leder glas- og keramiklinjen under Kunstakademiets Designskole på Bornholm. Hun omgiver sig helst med brugte møbler og stemningsfuldt nips og kunst, som ofte får en ny plads.

Indtil for få år siden fik Nina Erichsen et gedigent adrenalinkick ud af at jagte designklassikere på landets loppemarkeder. - Jeg er bestemt fan af nyt, smukt og gennemtænkt kunsthåndværk, men må også bare erkende, at når det kommer til indretningen i mit eget hjem, har flertallet af møblerne adskillige årtier på bagen, fortæller Nina Erichsen, mens hun viser rundt i sit og sønnen Laurits' byhus i Svaneke. Tidligere var det nemmere at opstøve de gode ting, når man jagtede genbrugsguld. - For 10 år siden var det muligt at gøre de vildeste kup. For det første var det at købe brugt ikke så stort, som det er i dag, og konkurrencen derfor ikke voldsom. For det andet vidste mange sælgere slet ikke, hvad deres varer var værd. Jeg har købt mange Panton-lamper, Nanna Ditzel-stole og Børge Mogensen-borde, hvor sælgerne ikke anede, hvilke ikoner der gemte sig bag navnene, siger Nina Erichsen. I dag har hun skruet ned for loppebesøgene og finder mest møbler via andre samleres Instagram-profiler. Eller går efter bestemte genstande, som hun ved, at opkøbere vil tage imod med kyshånd. - Fordi jeg er kender, når det kommer til især keramik og opskriften på at gøre et godt loppekøb, kan jeg hen over en sommer godt samle f.eks. 50 vaser fra West Germany, som er lette at komme af med igen. Så helt sluppet loppejagten har jeg ikke, men pulsen kommer sjældent lige så højt op som i de jomfruelige loppedage, siger Nina Erichsen. NINA ERICHSEN Designer og programansvarlig for Crafts Glass & Ceramics på Kunstakademiets Designskole, Bornholm. Bor med sønnen Laurits på 11 år.220 kvm stort byhus fra 1907 på en 1000 kvadratmeter stor grund i Svaneke.

380 graders renovering

De mange genbrugsfund står drysset rundt i hele byhuset, som Nina Erichsen og hendes eksmand købte for fem-seks år siden. Boligen var slidt både inde og ude og havde bl.a. nedsænkede lofter og nikotingule vægge. Dørene var imidlertid så høje og brede, at Nina lurede, at der oppe over de sænkede lofter måtte være flere kubikmeter plads. Og hun havde ret. Desuden var der en uudnyttet førstesal, som er blevet til en rummelig ekstra etage, hvilket gør byhuset til en størrelse på mere end 200 kvm. Et af de rum, der tog længst tid at renovere, var badeværelset. Efter adskillige år med små badeværelser i lejligheder på Nørrebro og Vesterbro var det Nina Erichsens drøm at få et stort badeværelse, hvor hun havde lyst til at opholde sig i længere tid. - Det har jeg fået. Jeg elsker at være derude, og jeg er vild med, at Lauritz og jeg kan børste tænder samtidig uden at skulle skubbe til hinanden. Rummet har endda udgang til haven, så om sommeren er det ekstra svært at komme videre fra badekarret, når jeg både kan ligge der og høre fuglene synge samtidig, siger Nina Erichsen. Tre tip fra Nina Erichsen om indretning Indret med genbrugsfund: Genbrugsmøbler er en genvej til hurtigt at få stemning i dit hjem. Det er måske særligt vigtigt, hvis du bor i nybyggeri. Det er blevet sværere at gøre kup på loppemarkeder, så jeg vil i stedet anbefale at følge loppeentusiasters salg på Instagram.Boligen skal bruges: Hvis du som jeg er tilhænger af, at boligen ikke er en udstilling, men til for at blive brugt, og gæster f.eks. ikke behøver tage skoene af, så er det alfa og omega med slidstærke gulve. Mine er bejdsede, malede og overfladebehandlede med flere gange skibslak, så gulvene ikke skaller trods mange års slid.



Lav fine stilleben: Lav gerne stilleben af større ting, for deres volumen gør, at hver enkelt tings struktur og farve bedre kommer til sin ret, hvor sammensætninger med en masse små nips oftest gør, at de enkelte dele drukner.

Holder af ølivet

Nina Erichsen flyttede til Bornholm for 13 år siden, da hun fik tilbudt stillingen som daglig leder af glas- og keramiklinjen under Danmarks Designskole på klippeøen. Begyndelsen var lidt hård. - Den første vinter sad jeg i et koldt sommerhus uden netværk og skulle ligesom genopfinde mig selv. Da lyset kom, vendte alt. Jeg købte et hus i Nexø, fik venner, siden mand og barn, og i dag hører jeg til her, fortæller Nina Erichsen. Hun tilføjer, at hun takket være sit job heller ikke når at få økuller: - Jeg er i København hver anden uge og rejser også en del med jobbet rundt i verden. Derfor længes jeg sjældent ud, men kan godt tage mig selv i at savne huset og havet, når jeg er væk herfra, siger Nina Erichsen