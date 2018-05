De fleste ved efterhånden, at det er en god ide at efterisolere sit hus, erstatte de gamle glødepærer med energibesparende LED-lyskilder eller skrotte oliefyret til fordel for en varmepumpe. Men det er ikke mange, der kender besparelsespotentialet ved vandhaner og brusere.

Faktisk kan en almindelig familie spare over 1.000 kr. om året ved at skifte til vand- og energibesparende armaturer, termostater og brusere. Vel at mærke uden at man skal gå på kompromis med komforten. Det er da egentlig ikke så tosset.

De seneste 10 år er der sket rigtig meget med udviklingen af energirigtige vandhaner og brusere - de er blevet flottere i designet, mere funktionelle, og de er også tilgængelige til overkommelige priser. Teknologien er blevet smart. Du får samme produkt og oplevelse, men med en betydelig vandbesparelse oveni.

Din nuværende bruser, som måske ikke nødvendigvis er 10 år gammel, bruger mindst 10-15 liter vand i minuttet. Og så bliver det jo hurtigt til +100 liter vand for et bad. Med en ny sparebruser spares der nemt omkring 50 pct. Brusehovedet er nemlig designet til at tilføre luft til vandet, så der i stedet kommer cirka 6 liter vand ud i minuttet, men komforten er stadig høj. Billigt bad, samme oplevelse!

Ved at halvere forbruget til et brusebad spares der ikke blot vand, men varmt vand. Derved er der dobbelt op på besparelsen. Ikke blot spares der altså på vand, men også på at vandet skal opvarmes fra ca. 10 grader til ca. 55 grader. Du betaler for at varme dit vand op - og det kan ses på varmeregningen, ikke på vandregningen. Så også der kan du spare penge.

I Odense-virksomheden Damixa har vi ladet to helt almindelige, danske familier teste, hvor stor betydning det har at skifte til moderne brusere og vandhaner i en almindelig travl dansk hverdag.