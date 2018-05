Når grillen ikke bare skal grille, men også se godt ud

Det går planmæssigt fremad med vores udekøkken. Det er ambitionen, at det skal se lige så godt ud som ethvert købe-udekøkken, omend stilen er lidt mere rustik og naturagtig end dem, jeg har set i blade og boligtillæg. Dem er der lige en tand for meget Bo Bedre over efter min smag, for jeg vil gerne have lidt spejder og bålplads ind over. Men samtidig skal det være nemt og ligetil. Det skal nærmest være en smule mageligt, for vi er jo ved at blive gamle og dovne - og småborgerlige. Oprindelig var det faktisk min plan, at bordet skulle udstyres med en eller anden form rigtigt ildsted, måske en lille stenovn, for med sådan en karl kan man jo både grille, bage og stege. Men hvis det er en færdiglavet model, er den dyr, og hvis man bygger den selv, er det ikke noget, man klarer på en halv eftermiddag. Og uanset, så fylder den godt i landskabet. Så det må blive en anden gang.

Vælge grill

Så har jeg set, at Morsø laver en smart model (Forno), som ligner en ufo - den fungerer som ovn, grill og ildsted, og man fyrer med brænde - og det siges, at den er rigtig god at lave mad i. Den er virkelig flot og ganske dyr. Den står på det bedre borgerskabs smagfulde terrasser, og Morsø synes vist ikke, at jeg hører hjemme i det selskab. Så jeg gik på jagt efter noget mere beskedent, et af de mexicanske ildsteder med en lille skorsten, fremstillet i enten brændt ler eller støbejern. Tanken var så, at jeg ville pille benene af kalorius og forsænke den ned i bordet, så åbningen var måske bare fem centimeter over bordpladen. Det ville da være flot. Og jeg synes stadig om ideen, men dels kunne jeg ikke finde en model, som var tilpas lille og havde en nogenlunde bred (men ikke for høj) åbning, dels var jeg nervøs for, at strålevarmen fra bålet ville ødelægge bordpladen. Den skulle i givet fald beklædes med metal eller simpelthen laves af beton eller terrazzo - og jeg havde nu engang besluttet, at den skulle laves af træ: Udsøgt regular, som kan købes for små penge.

Oh, Sofie ...

Nå, men hvad gør man så? Man ringer til Napoleon. Ja, altså ikke ham den lille tykke franskmand, men til det firma (Backyard Living), som sælger alverdens forskellige slags grill af mærket Napoleon. Her får man en flink dame i røret - hun hedder Sofie, og så kom jeg til at grine en lille smule, for jeg mener: Man ringer til selveste Napoleon, og så forventer man vel i det mindste at blive mødt med et "bonjour" - og så siger den søde dame bare "Godaw, det er Sofie". Nå, men jeg syntes altså, at det var sjovt. Og Sofie blev ikke sur, for det gør man ikke i Brønderslev. Tværtimod brugte hun en halv eftermiddag på at forklare mig om de forskellige måder at grille på - og alt det andet kulinariske, som man også kan med en moderne grill. Når sandheden skal frem, er jeg nemlig en sølle amatør på det område, medens Sofie er en guldgrube af grill-fiduser. Og hos Backyard Living har de en velsignelse af små og især store, avancerede griller med alverdens funktioner, som jeg ikke engang havde hørt om, før jeg blev taget i skole af Sofie. Og hun lød næsten lykkelig, da jeg forklarede mit projekt - at jeg havde brug for en grill til indbygning: - Sådan en har vi - endda to forskellige modeller.

Spejder-modellen

Jeg var også glad, men kun indtil jeg så fotos af de to indbygningsmodeller: De er store, kantede og af rustfrit stål. De ligner noget, som giver den professionelle grill-mester våde drømme, men den er sgutte ret spejder-agtig. Og for at gøre en lang historie kort, så endte vi med en noget mere beskeden grill - en model, som hedder Napoleon TravelQ. Den er slet ikke tænkt til indbygning, men derimod som den grill, man har med i campingbussen eller til sommerhuset. Lad os sige det sådan, at den er flytbar, men man ta'r den ikke med til stranden - i hvert tilfælde ikke bag på cyklen. Men til gengæld har Sofie garanteret mig, at det er en yderst kvalificeret grill, som ikke bare kan stege en bøf, men kan bruges til mange spændende ting. Og hun har lovet mig at bikse opskriften til en større grillmiddag sammen - og den skal jeg så prøve i næste uge, tra-da-dah.

Sådan skal det være

Lige nu skal vi have bygget grillen ind i køkkenbordet. Enhver kan jo stille den oven på bordet og lade to og fem være lige - men det er grimt og ikke spor ude-køkken-agtigt. Nej, grillen skal med fandens vold og magt fældes ned i bordet, så den virker som en naturlig del af udekøkkenet. Det er noget bøvl, men sådan skal det være, basta. Og her kunne jeg så komme med en lang forklaring om, hvordan man passer bordet til grillen, men det er meget lettere at se ud af billederne, hvordan jeg har gjort, og det kan også sagtens være, at du kan finde på en smartere måde. Det er nemlig ikke spor let. Jeg vil tro, at jeg har brugt lidt mere af en eftermiddag på at eksperimentere frem og tilbage og til sidst få det hele til at gå op i en - når jeg selv skal sige det, og det skal jeg jo som sædvanlig - ganske nydelig og højere enhed. Princippet er kort fortalt, at man først laver en slags hylde, som er rundt regnet 14 cm lavere end overkanten af vangen. Når du stiller grillen på denne hylde, ender risten med at være en centimeter eller to over færdig bordplade.

Point of no return

Og nu kommer så det, som man kalder "point of no return": Med en nedstryger høvler du grillens håndtag af. Den kan nu ikke længere betegnes som "bærbar", men til gengæld kan den på smukkeste vis bygges helt ned i bordet, så den ser ud, som om den er skabt til formålet. Så vi stiller den amputerede grill ned i hullet, og nu skal vi have skåret bordpladen ud, så den passer perfekt omkring den ovale grill. Jeg har valgt en afstand på cirka 12 mm hele vejen rundt. Den kunne godt være større, men jeg har åbenbart ment, at det er nok. Det har hele tiden været planen, at kanten (af hensyn til varmen) skal beklædes med en tynd plade af aluminium, men tiden må vise, om det er nødvendigt. Selve det ovale hul er ikke så svært at lave. Man kan afmontere låget og bruge det som skabelon. Men der opstår to problemer: For det første vipper lågets bagkant ned i bordpladen, så her skal enten være en ekstra bred "revne", eller man skal "pløje" en rille ud, som lågets kant kan vippe ned i. Jeg har valgt det sidste.

Knap-forlænger