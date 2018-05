Jeg er en af dem, som bliver benovet over andre, der nyder at bruge hækkeklipper, buskrydder og sågar motorsav i deres have. Jeg befinder mig på et mere stille stadie med hensyn til nydelse. Jeg har de seneste år bevæget mig fra at foretrække at gå rundt og soignere haven ved at fjerne visne bladhoveder fra roser og hortensiaer over at plante krukker og et helt drivhus til med velduftende krydderurter og lidt mere skarplugtende tomatplanter og så til at luge bede. Med fornøjelse. Der har været tale om en flad læringskurve, hvor jeg nu glæder mig til at have en fridag, hvor jeg går i haven og luger ukrudt i bedene.

Til gengæld kan jeg ikke fordrage at slå græs, og jeg var begyndt at overveje, om pengene, der kom retur fra Skat, skulle gå til en robotplæneklipper. Men nu har jeg indgået en aftale. Jeg har fået havepige. I år slår den 12-årige græsset mod at få lommepenge hver måned. Tidligere fik hun pengene for at hente sin lillesøster et par gange om ugen, men nu insisterer lillesøsteren på selv at gå hjem. Eller rettere at bestemme hvornår hun går hjem. Og dermed forsvandt et indtægtsgrundlag for storesøsteren, der forleden meldte, at der under ingen omstændigheder skulle overvejes at investere i en robotplæneklipper. Hun skulle nok slå græs. Og det kører faktisk meget godt, selvom jeg nu er begyndt at diskutere græssets længde med hende.

"Nej, mor, det er for kort til at blive slået!", lyder meldingen per sms, når man foreslår, at hun griber græsslåmaskinen og får det overstået, inden jeg selv kommer hjem fra arbejde. Havepiger skal man som havenisser åbenbart ikke spøge med.