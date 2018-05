Skuespiller Christian Tafdrup har det meste af sit liv haft et dobbeltblik på de ting, han foretog sig, og har hele tiden forsøgt at omsætte dem til kunstneriske idéer - den eneste livsbane, han kunne forestille sig. Med den debatskabende film "En frygtelig kvinde" føler han endelig, at han har fået sit gennembrud. Nu debuterer han som teaterinstruktør.

Christian Tafdrup var 16 år og ret vild med den pige, der tog ham i hånden. Men i stedet for at nyde den sitrende forelskelse og berøringen, sagde han til hende, at han skulle på toilettet. Derude skrev han om oplevelsen i den notesbog, han altid havde på sig, i stedet for at være i den. Da han på et senere tidspunkt læste digtet op for pigen, slog hun op. Christian Tafdrup var tydeligt mere interesseret i digtet end i hende og det, de havde sammen.

Om forestillingen Biedermann og brandstifterne er skrevet af den schweiziske dramatiker Max Frisch, som brød igennem i 1958 med stykket. Det handler om den enkeltes medansvar og om at lukke øjnene for faren.Nicolaj Kopernikus spiller Biedermann i den mørke og groteske satire, hvor fordomme, godtroenhed og ulykke slippes løs i et nærmest reality-agtigt brandskær.



- Den er nærmest skrevet som en gyserfilm. Meget teater kan være svært at følge med i eller er baseret på relationer, men her er et plot, som giver forestillingen meget suspense og spænding. Det er en imødekommende forestilling, og den er ikke svær at følge med i, siger instruktør Christian Tafdrup.



Forestillingen havde premiere 18. maj og spiller på Aarhus teaters Scala-scene frem til 15. juni 2018.

I dag, 25 år senere, bruger han oplevelsen som et eksempel på, at man nogle gange skal glemme at reflektere og bare være til stede. En evne, han især tidligere har haft det svært med, men også en evne, der har rustet ham som skuespiller og instruktør, fordi det har opøvet en fintudviklet evne til altid at afkode, hvordan virkeligheden - mennesker - fungerer.

- For mig har det været et dobbeltblik. At man både er i noget og samtidig ser det udefra. Det er ikke altid sundt. Men man bliver skærpet i ens blik på verden, på andre mennesker og på en selv, siger han.

Christian Tafdrup Christian Tafdrup, 40, er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 2003.Siden har han optrådt i teaterforestillinger, i film og i tv-serier som "Efter brylluppet", "Borgen" og "Lærkevej". I 2016 debuterede han som filminstruktør med "Forældre", og i december 2017 blev han kendt som Prins Fileas i julekalenderen "Tinkas juleeventyr".



Nogenlunde samtidig fik han også premiere med filmen "En frygtelig kvinde", der satte gang i en heftig debat om parforhold og kønsroller.



Debuterer som teaterinstruktør med "Biedermann og brandstifterne", der får premiere på Aarhus Teater 18. maj.



Bor sammen med sin kæreste, Natalie Toro Stokholm, og deres datter, Cleo.

Christian Tafdrup har skrevet, siden har var 11-12 år. Småtekster, masser af dagbøger og adskillige manuskripter, der aldrig er blevet til noget. Nogle gange har det givet ham en distance til nuet, som han ærgrer sig over. Andre gange har det været en stor tryghed. I en branche, hvor man hele tiden skal gøre sig fortjent til det næste job, har det beroliget ham, at han altid kunne finde tilbage til arbejdet med sine egne historier.