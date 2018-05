Classic Race Aarhus Sker i weekenden 25.-27. maj. i og omkring Mindeparken i Aarhus. Her er både opvisningsløb og løbsafdelinger på den 2,6 km lange bane. Her er aktiviteter alle dagene.Motorcyklerne fik i fjor mere plads. På Goodlook Street er entusiaster med tidstypisk dress fra det sidste århundrede, mens der også foregår en række ting for børn. I år kan man også komme helt tæt på et F16 jagerfly. På Classic Car Park kan man gå på opdagelse blandt biler fra før 1986. Ejere af sådanne biler kan parkere på de løbsnære pladser her mod forudgående reservering. Der ventes 45.000 tilskuere.

Traditionen tro byder det tre dages arrangement, der ventes at trække 45.000 tilskuere, på et væld af såvel opvisningsløb som deciderede løbs-afsnit ud over aktiviteter for store og små. Mange yngre vil sikkert kunne nikke genkendende til opløbet, når der køres opvisning i Youngtimer-klassen, der typisk er biler fra 1980'erne og frem til det nye årtusinde, og hvor en BMW og en Citroën sagtens kan køre tæt race, fordi bilerne er inddelt i klasser efter kg per hk.

Vægtforholdet tæller også i opvisningsklassen med et lille felt på fire Formel 1-biler, hvor man i år kan se en Lola, en BAR Honda og to Williams FW29-racere, mens der også ruller flere Formel 3-racere rundt til skue. I de kendte klasser finder vi bl.a. "Ok Legend Car Cuppen", hvor et karrosseri fra Ford og Chevrolet-modeller fra 1930'erne er bygget oven på en moderne undervogn med rørramme og motorcykel-motor.