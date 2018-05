Det kan næsten ikke blive mere politisk ukorrekt: en Mercedes S-klasse i den lange model tilsat AMG-trim. For indviede betyder det en kompromisløs, håndsamlet motor med masser af hestekræfter og et lydspor, der lyder som en stor tyr i panik. Vi møder den på side 10-11, og det er ikke en bil for folk, som ønsker diskretion. Til dem findes mere tyste udgaver af S-klasse, endda i en hybridudgave, hvor elmotoren hjælper ejeren stille gennem byen.

Sådan en bil rejser to spørgsmål: Hvorfor overhovedet bygge sådan en stor, klimafjendsk slæde, og hvad skal vi med sportsvogne, når limousiner som Mercedes S-klasse AMG kan det samme, bare eksekveret mere komfortabelt og med plads til fire plus deres bagage?

Svaret på det første spørgsmål er, at prestigemodellerne også er testbænke for ny teknologi, og det er rart at have de rige til at betale udviklingsomkostningerne. Airbags kom for eksempel første gang i Mercedes S-klasse i begyndelsen af 1980'erne, og ABS-bremser så også dagens lys på det tidspunkt hos både Mercedes og i BMW's fine trykladede 252-hestes 745i. Det samme kan siges om ESP, adaptiv fartpilot, xenon- og nu led-lys og så videre. Bilfabrikkernes stræben efter at holde et teknologisk forspring i topmodellerne kommer alle os andre til gode nogle år efter. I dag kunne ingen bilfabrikker drømme om at sende biler på gaden uden ABS-bremser, ESP-antiudskridning og airbags, hvilket også er med til at sikre et stadigt faldende antal døde og kvæstede i trafikken. Næste trin er biler, som mere eller mindre kan køre selv.

Svaret på det andet spørgsmål er størrelsen og vægten. En stor motor alene giver ikke den intense køreoplevelse, en sportvogn i god balance byder på. Men det er imponerende, at så store og tunge biler som S-klasse er blevet adrætte. Siden bilernes svar på Tykke Bertha, den store Mercedes 450 SEL 6,9 fra først i 1970'erne, er diplomingeniørerne hos Mercedes i Stuttgart nået langt med at gøre stjernemærkets biler mere køreglade. Tykke Bertha kunne køre alt andet i sænk, så længe vejen gik ligeud. Nu kan dens arvtager fra denne udgave af Gear også køre næsten alt andet i sænk i svingene. Meeen, en rapfodet Mazda MX-5 giver garanteret et større smil på snoede veje end Mercedesen på godt to ton.

Sonderklasse, som S'er står for, er til komfortabel langturskørsel, mens man nyder stilheden bag termoruderne og glæder sig over luftaffjedringen, varme i rat, midtarmlæn og dørsider. Lad os håbe, at nye klimavenlige elbiler ad åre kan tilbyde det samme, for klima- og imagemæssigt har Mercedesen nok fremtiden bag sig og står som den sidste mohikaner. Men holder den nye S-klasse AMG, hvad den lover, er der noget at leve op til hos elbilerne. Og indtil da kan man jo nynne "Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?" og se, om det hjælper med til at få én.